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На главную ТИ-Спорт 25 августа 2026 15:31

Большунов и еще семь лыжников сборной России получили визы для въезда в Италию

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Большунов и еще семь лыжников сборной России получили визы для въезда в Италию
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подтвердил получение итальянских виз всеми спортсменами, заявленными на сбор в Монте-Бондоне.

В списке — трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, а также Алексей Червоткин, Егор Митрошин, Арсений Поздеев, Павел Соловьев, Алена Баранова, Елизавета Пантрина и Елизавета Маслакова.

Как сообщил Бородавко «Матч ТВ», вылет группы запланирован на 28 августа. Все лыжники здоровы и готовы к тренировкам. Сбор в Италии продлится до 16 сентября.

Российские лыжники продолжают подготовку к новому сезону преимущественно за пределами страны из-за ограничений на международные старты.

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