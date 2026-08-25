Большунов и еще семь лыжников сборной России получили визы для въезда в Италию

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подтвердил получение итальянских виз всеми спортсменами, заявленными на сбор в Монте-Бондоне.

В списке — трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, а также Алексей Червоткин, Егор Митрошин, Арсений Поздеев, Павел Соловьев, Алена Баранова, Елизавета Пантрина и Елизавета Маслакова.

Как сообщил Бородавко «Матч ТВ», вылет группы запланирован на 28 августа. Все лыжники здоровы и готовы к тренировкам. Сбор в Италии продлится до 16 сентября.

Российские лыжники продолжают подготовку к новому сезону преимущественно за пределами страны из-за ограничений на международные старты.