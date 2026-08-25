В Казани пройдет XIV фестиваль татарской культуры «Печән базары»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Набережная озера Кабан в Казани 29 и 30 августа станет площадкой для летнего события – фестиваля татарской городской культуры и дизайна «Печән базары» («Сенной базар»). В этом году концепция праздника – «Кабан сөйли» («Озеро рассказывает»), сообщают организаторы.

Авторы мероприятия акцентируют внимание на пространстве, которое уже 13 лет объединяет поколения мастеров и гостей. Озеро Кабан выступает свидетелем истории фестиваля с 2013 года, отмечают организаторы.

Гостей ждет насыщенная программа: дизайн-маркет с уникальными товарами, лекции под открытым небом и поэтические вечера, открытые подкасты «Кабан сөйли», иммерсивные спектакли и кинопоказы.

Организаторами фестиваля выступают Всемирный форум татарской молодежи и Всемирный конгресс татар.