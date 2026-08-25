Врач-диетолог рассказала, как правильно питаться в межсезонье

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала, что главная ошибка в межсезонье – не неправильный выбор одежды, а пропущенный завтрак и слишком большие паузы между приемами пищи.

«Осенью наш организм работает на пределе: он вынужден адаптироваться к холоду и одновременно бороться с вирусами. И здесь ключевую роль играет не только то, что мы едим, но и как. Осенью особенно важно соблюдать режим питания, потому как в более холодное время года очень опасно оставаться голодными», – рассказала диетолог.

По ее словам особо важно в это время года соблюдать дробное питание – вместо двух-трех плотных приемов лучше есть 4–5 раз в день понемногу. При этом, завтрак должен быть в первый час после пробуждения, поскольку пропуская завтрак, к обеду можно сорваться на вредные перекусы, а к вечеру переесть.

«В межсезонье это особенно опасно, потому что ослабленный голодом организм хуже сопротивляется инфекциям. Режим – это первый шаг к тому, чтобы встретить холода во всеоружии», – отметила Королева.