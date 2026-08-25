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Общество 25 августа 2026 15:42

В МАКС появилась функция мультиаккаунтов

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В национальном мессенджере МАКС стала доступна функция мультиаккаунтов – пользователи могут использовать два профиля в одном приложении и быстро переключаться между ними без повторной авторизации, сообщает пресс-служба ВКонтакте.

Нововведение актуально для тех, кто работает с несколькими аккаунтами на одном устройстве – например, для разделения рабочего и личного общения, отмечается в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, функция уже доступна пользователям смартфонов на Android. В дальнейшем добавить новый профиль можно будет в десктоп- и веб-версиях приложения.

Чтобы добавить второй аккаунт, необходимо обновить приложение через RuStore, перейти в «Настройки» и выбрать «добавить профиль», ввести номер телефона дополнительного аккаунта, подтвердить вход кодом из SMS и ввести пароль двухфакторной аутентификации. После авторизации аккаунт появится в разделе «Настройки».

#мессенджер Max
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