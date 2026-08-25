В Москве почтили память Мусы Джалиля и его соратников

фото: Пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В 82-ю годовщину казни участников антифашистского подполья легиона «Идель-Урал» 25 августа, в Москве прошла церемония возложения цветов к памятнику поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

В церемонии участвовали заместитель Премьер-министра РТ – Полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, Герой России, участник СВО Иван Жарский, автор памятника Юрий Злотя, представители общественности и военнослужащие.

Ахметшин отметил, что церемония проводится у памятника с 2012 года, и напомнил, что сегодня внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной войны совершают подвиги в зоне СВО.

«Уже с 2012 года мы собираемся на этом месте, чтобы почтить память нашего великого поэта и Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Сегодня идет специальная военная операция, время непростое. Внуки и правнуки наших ветеранов Великой Отечественной войны совершают подвиги на поле боя. Буквально на днях Президент России подписал указ о присвоении Звезды Героя еще одному татарстанцу Тимуру Гимранову, посмертно. Наши ребята достойно выполняют поставленные задачи, защищают интересы нашего государства. Сегодня один из таких мужественных молодых офицеров пришел почтить память Мусы Джалиля – это Герой России Иван Сергеевич Жарский, казанец», – сказал Ахметшин.

Иван Жарский подчеркнул, что страна богата героями, и благодаря таким людям, как Муса Джалиль, Россия непобедима.

«Наша страна богата настоящими героями, и это не только те, кто носит Звезду Героя. Они достойно продолжают дело своих прадедов. Благодаря таким людям как Муса Джалиль, мы непобедимы», – сказал Жарский.

Скульптор Юрий Злотя отметил, что работа над памятником стала для него большой честью.

«Работая над этим памятником, я помнил такую фразу: "Человек рождается в мягкой плоти и живет в ней, но не каждый воплощается в твердой бронзе". Муса Джалиль воплотился в вечном материале, что говорит о большом масштабе его личности. Как художник, я рад, что прикоснулся своим творчеством к этому человеку и благодарю Полпредство Татарстана за то, что этот проект в 2012 году был реализован», – сказал Злотя.

На мероприятии прозвучали стихи Мусы Джалиля на русском и татарском языках в исполнении учеников московских школ. Завершилась церемония возложением цветов к монументу.

Муса Джалиль родился 15 февраля 1906 года. С 1927 года жил в Москве, окончил МГУ. В феврале 1942 года был направлен на фронт, тяжело ранен попал в плен, где создал подпольную группу сопротивления. Казнен 25 августа 1944 года. В 1956 году ему присвоено звание Героя Советского Союза, в 1957-м он стал лауреатом Ленинской премии за «Моабитскую тетрадь». Памятник Джалилю в Москве открыт в августе 2012 года.

В 1944 году были казнены 11 человек: Гайнан Курмашев, Абдулла Алиш, Фуат Сайфульмулюков, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, Ахат Атнашев, Салим Бухаров и сам Муса Джалиль. Все они были творческой интеллигенцией в возрасте от 25 до 38 лет, в плену продолжали борьбу против фашизма.