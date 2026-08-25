Загрузка отелей Казани в дни проведения «Новой волны» достигла 92%

В дни проведения Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2026» загрузка отелей в Казани достигла 92%. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«У нас такое бывает только в новогодние праздники, когда Казань на зиму становится местом притяжения всех туристов. Отельеры, рестораторы, такси, трэвел-агентства – все счастливы. Поэтому, да здравствует «Новая волна», и до новых встреч», – сказал глава города.

Он добавил, что в дни проведения конкурса «Новая волна» Казань стала культурной столицей, куда съехались российские и зарубежные звезды.

«И мы видим, какое количество казанцев приходит [на концерты]. Я вижу их глаза. Радость от того, что люди танцуют, поют. В это сложное время песня обязательно должна звучать и в сердце, и в доме. И спасибо, что эта песня звучит в нашей Казани. Уверен, что она останется», – заявил Метшин.

Он также пригласил конкурсантов «Новой волны» участвовать во всех музыкальных событиях Казани, в том числе на Дне города и Дне Республики Татарстан, Сабантуе, на новогодних мероприятиях.

Казань во второй раз принимает Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Торжественная церемония его открытия состоялась 20 августа. Фестиваль продлится до 26 августа. Мероприятия проходят в концертном зале New Wave Hall, возведенном на территории стадиона «Ак Барс Арена».

В этом году в конкурсе за победу боролись 12 финалистов: Флора Бичахчян (Армения), София Рустамова (Беларусь), Амре (Казахстан), Аркадий Евтушенко (Россия), Анастасия Иванова (Россия), Игнат Изотов (Россия), Лист (Россия), Артем Миньков (Россия), Милана Пономаренко (Россия), Ника Терентьева (Россия), ISTOKIYA (Россия), TROFIM GRANN (Россия).

Первое место заняла Флора Бичахчян, второе – Анастасия Иванова, третье – TROFIM GRANN. Татарстанец Игнат Изотов удостоен четвертого места.