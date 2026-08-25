Кадр видео из соцсетей

Российский певец Дима Билан поклонился святым мощам Спиридона Тримифунтского в Казани. Об этом он сообщил в соцсетях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Россию из Греции впервые за восемь лет были доставлены мощи Спиридона Тримифунтского. В Казани святыня побывала впервые. В Казанском соборе рака с мощами пребывала с 21 августа, а поклониться к мощам пришли более 110 тысяч верующих. В настоящий момент ковчег со святыми мощами покинул Казань – далее святыня отправится в Серафимо-Дивеевский монастырь.

«В Казани со мной случилось настоящее чудо… мне посчастливилось оказаться рядом и прикоснуться к святыне. Для меня это огромное благословение. Ничего не планировать заранее, а просто оказаться в нужное время в нужном месте и получить возможность подойти, поклониться, прикоснуться к святыне, побыть несколько минут в тишине со своими мыслями», – написал исполнитель.

По словам певца, посещение святыни помогло ему прислушаться к себе и почувствовать, что некоторые события происходят именно тогда, когда особенно нужны. Также он выразил особую благодарность отцу Алипию за удивительные рассказы и мудрые беседы, которые потом долго осмысливаешь внутри себя .