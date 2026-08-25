В Казани состоялся гала-матч по пляжному футболу в рамках «Новой волны – 2026»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Традиционный товарищеский турнир по пляжному футболу состоялся сегодня в рамках международного конкурса «Новая волна – 2026» в Казани. На песочной арене Центра пляжных видов спорта «Динамо» сошлись сборная конкурсантов этого года и команда звёзд эстрады, спорта и оргкомитета фестиваля.

Матч открыло представление участников, которое провела ведущая Олимпиада Тетерич.

Сборную конкурсантов, выступавшую в синей форме, возглавила победительница «Новой волны – 2026» Флора Бичахчян (Армения), выбравшая первый игровой номер. Вместе с ней на песок вышли молодые исполнители: Ника Терентьева (№5), Милана Пономаренко (№10), Анастасия Иванова (№11), Игнат Изотов (№13), Истокия (№18), София Рустамова из Беларуси (№19), Трофим Гранн (№24), Лист (№25), Аркадий Евтушенко (№93) и Артём Миньков (№101).

Противостояла им команда звёзд в белой экипировке под руководством идеолога фестиваля Игоря Крутого (№1). В состав звездной сборной вошли народный артист РФ Олег Газманов (№75, номер он выбрал в преддверии своего 75-летнего юбилея), Игорь Николаев (№20), Ришат Тухватуллин (№3), Антон Салакаев (№50, ВИА «Волга-Волга»), победитель «Новой волны – 2025» Алекс Лим (№22), Елена Фрейман (№9) и Елизавета Гринкевич (№19), а также ведущая Олимпиада (№21).

Спортивный блок и оргкомитет представили олимпийский чемпион Максим Михайлов (№18, «Зенит-Казань»), волейболистка Ирина Королёва (№6, «Динамо-Ак Барс»), экс-игрок «Рубина» Олег Иванов (№10), мэр Казани Ильсур Метшин (№77), замглавы исполкома Азат Абзалов (№76), директор «Новой волны» Александр Румянцев (№7), Михаил Зотов (№16), волонтёр года Виктор Воропаев (№11) и заслуженный деятель искусств РТ Ильмир Низамов (№24).

Перед стартом свистка почётные гости поделились настроем на игру.

«Сейчас как раз начинается отбор в Лигу чемпионов, и я думаю, что наша команда как раз достойна выступить!», – напутствовал участников Игорь Крутой.

«Мы рады, что вслед за Универсиадой, чемпионатом мира по футболу, Играми BRICS и "Новой волной" начинается матч дружбы "Новой волны". Мы вас любим и будем по вам скучать. До встречи на "Новой волне"!», – отметил значимость события для спортивной жизни города мэр Казани Ильсур Метшин

Сам поединок прошел при ощутимом преимуществе опытных участников. Матч завершился уверенной победой команды звёзд со счётом 8:1.

По окончании игры состоялась церемония награждения: сборной конкурсантов вручили серебряные медали, а победители в белой форме получили золотые награды. Кроме того, памятные кубки за участие в гала-матче были вручены обеим командам.

Уже завтра, 26 августа, пройдёт официальная церемония закрытия «Новой волны – 2026» в Казани.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»