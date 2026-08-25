Открыт набор участников научно-практической экспедиции «Дигория»

Экспертный институт социальных исследований при поддержке Росмолодежи и Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводит Социально-гуманитарную экспедицию «Дигория» с 28 сентября по 2 октября 2026 года.

Экспедиция – это научно-практический проект, направленный на формирование образа будущего России через осмысление трех взаимосвязанных измерений: человека, общества и государства. Маршрут пройдет водным транспортом: Москва – Углич – Ярославль – Дубна – Москва, сообщают организаторы.

В программе – лекции, панельные дискуссии, обсуждения и культурно-экскурсионная программа в городах по маршруту. Экспертами и наставниками участников станут выдающиеся отечественные ученые.

К участию на конкурсной основе приглашаются российские исследователи в возрасте от 25 до 40 лет, завершившие обучение по программам магистратуры и (или) аспирантуры и (или) имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по социально-гуманитарным направлениям. Регистрация участников продлится с 17 по 31 августа на цифровой платформе.