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На главную ТИ-Спорт 25 августа 2026 15:59

Гатиятулин — на встрече «Ак Барса» с Миннихановым: «Новый сезон — новый вызов»

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Гатиятулин — на встрече «Ак Барса» с Миннихановым: «Новый сезон — новый вызов»
Фото: ak-bars.ru

Сегодня на базе хоккейного клуба «Ак Барс» состоялась традиционная встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с командой перед стартом нового сезона.

Рустам Нургалиевич обратился к хоккеистам с напутственной речью, отметив, что республика переживала за команду вместе с ней.

В ответном слове главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поблагодарил Раиса РТ за поддержку:

«Спасибо большое за слово поддержки. Мы ее ценим. Впереди новый сезон, новый вызов — как для игроков, так и для тренерского штаба. За период летних сборов определили для себя приоритетные направления — и на ближайшую, и на долгосрочную перспективу. Главное — это создать коллектив, объединенный одной целью, и также прогрессировать в тех элементах, которые позволят нам радовать болельщиков хорошей игрой и результатом», – передает слова тренера корреспондент «ТИ-Спорт».

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. «Ак Барс» проведет первый матч 5 сентября дома против «Сибири».

#ХК Ак барс
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