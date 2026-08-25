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На главную ТИ-Спорт 25 августа 2026 15:59

Марченко обратился к Минниханову и преподнес подарок на ежегодной встрече

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Марченко обратился к Минниханову и преподнес подарок на ежегодной встрече
Фото: Эрик Добролюбов / «Татар-информ»

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с хоккейным «Ак Барсом» перед началом сезона КХЛ,

К нему с ответным словом обратился капитан команды Алексей Марченко:

«Мы все понимаем, что «Ак Барс» это больше, чем клуб. Это, как вы сказали. гордость республики. И часть огромной семьи «Татнефть».Мы понимаем всю ответственность перед Татарстаном, перед городом и перед болельщиками. В следующем сезоне перед нами стоят наивысшие цели. Мы приложим все усилия, чтобы их выполнить. И хотели бы» – сказал Марченко.

А также Марченко вручил Минниханову свитер команды.

Добавим, «Ак Барс» первый матч в сезоне проведет дома против «Сибири» 5 сентября.

#Рустам Минниханов #ХК Ак барс
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