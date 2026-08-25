Марченко обратился к Минниханову и преподнес подарок на ежегодной встрече
Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с хоккейным «Ак Барсом» перед началом сезона КХЛ,
К нему с ответным словом обратился капитан команды Алексей Марченко:
«Мы все понимаем, что «Ак Барс» это больше, чем клуб. Это, как вы сказали. гордость республики. И часть огромной семьи «Татнефть».Мы понимаем всю ответственность перед Татарстаном, перед городом и перед болельщиками. В следующем сезоне перед нами стоят наивысшие цели. Мы приложим все усилия, чтобы их выполнить. И хотели бы» – сказал Марченко.
А также Марченко вручил Минниханову свитер команды.
Добавим, «Ак Барс» первый матч в сезоне проведет дома против «Сибири» 5 сентября.