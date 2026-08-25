СИБУР увеличил затраты на оплату труда в Татарстане на 10%

В январе – июне 2026 года совокупные затраты на оплату труда предприятий СИБУРа в Татарстане – «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» – выросли до 20,4 млрд рублей, следует из консолидированной отчетности предприятий по МСФО.

Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 18,5 млрд рублей. Таким образом, рост превысил 10%. Из общей суммы 14,2 млрд рублей пришлось на НКНХ, еще 6,2 млрд рублей – на КОС.

За последние четыре с половиной года СИБУР инвестировал в производственную, ремонтную, образовательную и социальную инфраструктуру Татарстана 406 млрд рублей. Одним из ключевых реализованных проектов стал этиленовый комплекс ЭП-600 в Нижнекамске, который начал работу в 2025 году.

Кроме того, на НКНХ создали и запустили производство гексена, повысили уровень автоматизации основных производств, а также построили и ввели в эксплуатацию ремонтно-механический завод. На КОС за это время модернизировали реактор «В», внедрили криогенно-мембранную рекуперацию сбросных газов и запустили парогазовую установку ПГУ-250 мощностью 250 МВт. До 2028 года общий объем инвестиций СИБУРа в Татарстан составит 600 млрд рублей.

Запуск новых объектов и программы повышения эффективности позволили предприятиям увеличить объемы производства. В первом полугодии 2026 года НКНХ и КОС выпустили 2,2 млн тонн товарной продукции – на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее, по итогам 2025 года, предприятия установили рекорд: совокупный выпуск достиг 4,1 млн тонн, превысив показатель 2024 года на 14%.

Выручка предприятий СИБУРа в Татарстане за январь – июнь 2026 года составила 182,8 млрд рублей. На НКНХ пришлось 128,4 млрд рублей, на КОС – 54,4 млрд рублей.