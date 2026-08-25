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Происшествия 25 августа 2026 14:42

Музей в Азнакаево оштрафовали за проведение бесплатных экскурсий за деньги

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Музей в Азнакаево оштрафован за нецелевое использование бюджетных средств.

Как сообщает прокуратура РТ, местный краеведческий музей организовывал экскурсии для старшеклассников. Мероприятия были бесплатными и не попадали под программу «Пушкинская карта». Тем не менее, с декабря 2025-го года по апрель 2026 года школьники покупали билеты на экскурсии через «Пушкинскую карту» - экскурсии были размещены в системе, как квест и стоили 450 рублей. В результате со средств федерального бюджета было незаконно оплачено более 69 тыс. рублей.

Была проведена проверка, ее материалы передали в суд. Музей оштрафовали на 16 тысяч рублей, его директора – на 20 тысяч.

#прокуратура рт #штраф #азнакаево
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