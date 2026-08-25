Рустам Минниханов встретился с «Ак Барсом» перед сезоном

Фото: ak-bars.ru

Сегодня на базе хоккейного клуба «Ак Барс» состоялась традиционная встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с командой перед стартом нового сезона.

Руководитель республики обратился к хоккеистам с напутственной речью, отметив, что республика переживала за команду вместе с ней: «Мы были очень близки. Радовались, когда побеждали, и разочаровывались, когда проигрывали. Все, что нужно, было сделано. Немного нам не подфартило. У нас сильная школа, талантливые игроки. Меньше травм, больше спортивной удачи», – передает слова Минниханова корреспондент «ТИ-Спорт».

Минниханов также рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Татарстане: «В этом году мы запустим три ледовых дворца плюс один для фигурного катания. Наша задача – в течение четырех лет сделать 12 дворцов, чтобы в каждом районе был дворец».

Особый акцент Раис сделал на воспитании подрастающего поколения, подчеркнув важность примера, который подают игроки «Ак Барса»: «Все хотят быть похожими на вас. Для нас очень важно, чтобы молодежь брала с вас пример».