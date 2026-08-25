Гражданку Украины осудили за отслеживание военной техники в Донецке

Гражданку Украины осудили на 13 лет за шпионаж за техникой ВС РФ в Донецке, пишут РИА Новости со ссылкой на Южный окружной военный суд.

Женщина работала с украинскими спецслужбами и в декабре 2023 года собирала сведения о временной стоянке военной техники в Донецке. Она прошла на место дислокации, сфотографировала автомобили и отправила куратору.

Также в 2024 году женщина разместила два комментария с оправданием действий ВСУ и призывам к авиаудрам по России.

«Подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии общего режима», – сказал представитель суда.