Группа «Эталон» выступила организатором экоквеста «Чистые игры» в Казани

3 июня на территории будущего парка «Манзара» в Казани прошел экологический квест «Чистые игры». Его организатором выступила федеральная девелоперская Группа «Эталон». Участниками мероприятия стали сотрудники застройщика, представители банков-партнеров и агентств недвижимости. Всего в игре приняли участие 58 человек, каждый из которых внес свой вклад в улучшение экологической ситуации в столице Татарстана.

В ходе экоквеста игроки разбились на 12 команд. Всего за час было собрано около 500 кг мусора. По окончании экоквеста все отходы были направлены на переработку. Неравнодушные жители Казани не только привели в порядок территории будущего парка, но и смогли принять участие в работе интерактивных станций. На площадке квеста были установлены устройства для измельчения и расплавки пластика, а также обучающий тренажер по сортировке отходов. Проходить квест участникам помогал талисман Группы «Эталон» – Рыжий кот.

За каждое выполненное задание участникам начислялись баллы – команды, получившие наибольшее количество очков, были поощрены ценными подарками от Группы «Эталон». В церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства г. Казани Марсель Ахметзянов и заместитель главы администрации Кировского и Московского районов г. Казани Максим Воробьев.

В финале всех участников и гостей экоквеста ждал пикник на открытом воздухе.

Группа «Эталон» в своей деятельности уделяет большое внимание вопросам экологии. На протяжении многих лет компания поддерживает различные проекты, направленные на формирование экологической культуры и экопросвещения. Группа «Эталон» не просто возводит жилые дома, но и заботится о создании комфортной среды для будущих жителей, а также стремится ограничить неблагоприятное воздействие на окружающую среду – на всех этапах реализации своих проектов.

«Чистые игры» – это международный экологический образовательный проект, который возник в Петербурге в 2014 году. Впервые идея экоквеста была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Целью проекта является очистка природных территорий от мусора, а также просвещение по вопросам разделения отходов.

В настоящий момент федеральная Группа «Эталон» реализует в столице Татарстана три проекта. Это жилые комплексы бизнес-класса «Счастье в Казани» (возводится на ул. Гаврилова рядом с живописной парково-рекреационной зоной «Савиново»), «Квартал Сюита» (строится на ул. Павлюхина в Приволжском районе), а также проект комфорт-класса Green (реализуется на ул. Архитектора Гайнутдинова в Советском районе г. Казани).

Застройщик ЖК «Счастье в Казани» - ООО «СЗ «ЭТАЛОН-КАЗАНЬ» (входит в Группу «Эталон»).

Застройщик ЖК «Квартал Сюита» - ООО «СЗ «ЭТАЛОН КВАРТАЛ СЮИТА» (входит в Группу «Эталон»).

Застройщик ЖК Green - ООО «СЗ «ЭТАЛОН ГРИН» (входит в Группу «Эталон»).

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