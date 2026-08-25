Работой довольны 80% татарстанцев, но лишь 25% считают ее полностью безопасной

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Более 80% работающих татарстанцев довольны местом работы, своими обязанностями и транспортной доступностью. К такому выводу пришли специалисты, изучив результаты проведенного в регионе комплексного наблюдения условий жизни населения. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель руководителя Татарстанстата Ильнур Тухватуллин.

«Удовлетворенность доходом различается в зависимости от типа местности: ее отмечают 69% опрошенных в городах и 80% жителей сельской местности. Выяснилось, что 64% респондентов работают по специальности. Среди тех людей, чья работа не связана с полученной специальностью, 37% прошли профессиональную переподготовку. При этом почти половина опрошенных полагают, что обладают достаточной квалификацией и навыками для решения более сложных профессиональных задач, чем те, которые они выполняют в настоящее время», – рассказал он.

Что касается условий и характера труда, то лишь четверть респондентов считают свою работу полностью безопасной. Негативные аспекты трудовой деятельности отмечают отдельные группы опрошенных: 5% респондентов регулярно сталкиваются с нервным напряжением на работе, 6% – с воздействием вредных производственных факторов, еще 1% указывают на иные неудобства. К примеру, это неблагоприятные микроклиматические условия – холод, сырость. Кроме того, 13% участников опроса считают свой труд тяжелым или очень тяжелым.

«Комплексное наблюдение условий жизни населения – выборочное обследование, которое Росстат проводит каждые два года во всех регионах России. Сотрудники Татарстанстата опрашивают семьи, чтобы собрать развернутые данные об их жизни. Исследование проводится, чтобы получить объективную картину реальных условий, в которых живут люди. Оно охватывает широкий круг вопросов: от характеристик жилья и уровня доходов до доступности образования, здравоохранения и других социальных услуг, а также общей удовлетворенности жизнью», – рассказал Тухватуллин.

В этом году очередной этап исследования пройдет с 10 сентября по 9 октября. Подробности – в материале «Татар-информа».