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Татар-информ

13 сентября 2019, 14:51

Общество

Голикова: Зарплаты бюджетников в 2020 году проиндексируют на 3,8%

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Общество

Голикова: Зарплаты бюджетников в 2020 году проиндексируют на 3,8%

По словам вице-премьера РФ, индексация также коснется средств материнского капитала, размер которого не менялся с 2015 года.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие указа Президента, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Радио Sputnik.

«Индексация коснется трудящихся в учреждениях социальной сферы и науки, ветеринарных лабораториях, гидрометеорологических службах, медико-социальной экспертизе, центрах гигиены Роспотребнадзора, спасательных центрах МЧС, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других», — отмечается в сообщении.

Голикова отметила, что на частичную компенсацию расходов регионам будут каждый год выделять по 100 миллионов рублей.

По словам вице-премьера, в 2020 году размер материнского капитала вырастет на 3,8% и составит 466,6 тыс. рублей. Это коснется размера выдаваемых сертификатов и остатка средств по частично израсходованным сертификатам. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда РФ предусмотрено порядка 325 млрд рублей. Ранее сумма маткапитала не менялась с 2015 года и составляла 453 тыс. рублей.

В Республике Татарстан за время действия программы выдачи сертификатов материнского капитала количество заявлений на его получение достигло 280 тыс. Средствами маткапитала полностью распорядились 80% владельцев.

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