Мощи Спиридона Тримифунтского из Казани отправились в Дивеево

Фото: пресс-служба Казанской епархии

Ковчег со святыми мощами Спиридона Тримифунтского покинули Казань – далее они отправятся в Серафимо-Дивеевский монастырь.

В Казанском соборе рака с мощами пребывала с 21 августа. За это время поклониться к мощам пришли более 110 тысяч верующих. В эти дни собор был открыт круглосуточно – здесь несколько раз в день совершались Литургии и молебны. Очередь к мощам святителя Спиридона не иссякала ни днем, ни ночью.

Фото: Пресс-служба Казанской епархии

Ранее «Татар-информ» рассказывал, о том, что в Россию из Греции впервые за восемь лет были доставлены мощи Спиридона Тримифунтского. В Казани святыня побывала впервые. При этом, ее пронесут по 13 регионам страны – путешествие продлится до 20 сентября. Сопровождать ее будут священнослужители Элладской Православной церкви во главе с митрополитом Керкирским Нектарием.

Спиридон Тримифунтский – один из самых почитаемых в мире святых. Он родился в III веке на острове Кипр. В житии святого рассказывается, что он был простым пастухом из крестьянской семьи, – именно поэтому на некоторых иконах он изображен с овцами. Спиридон славился своими добрыми делами, богоугодным образом жизни. Под конец земной жизни он был избран епископом города Тримифунт.