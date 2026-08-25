В Минсельхозе РФ создали оперштаб для переориентации экспорта сельхозпродукции

Оперативный штаб по корректировке экспортных маршрутов и устранению логистических ограничений при перевозке сельхозпродукции создан при Минсельхозе России, сообщили в ведомстве.

Штаб возглавил заместитель министра сельского хозяйства Максим Боровой. В его состав вошли представители федеральных и региональных органов власти, а также отраслевых объединений.

Основной задачей штаба станет оперативная выработка решений для переориентации грузовых потоков и обеспечения бесперебойной транспортировки аграрной продукции. В частности, планируется обеспечить своевременную реализацию зерновых и масложировых товаров и сформировать маршруты их поставок с учетом действующих логистических ограничений.

Для каждого региона определят наиболее эффективные направления перевозок с учетом географических особенностей и экономической целесообразности транспортировки.