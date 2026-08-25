Когогин назвал выбор поставщиков основной проблемой «КАМАЗа»

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Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин сказал, что существует проблема с выбором поставщиков автокомпонентов для грузовиков поколения К5, передает пресс-служба автогиганта.

«За последние четыре года мы прошли непростой путь в плане импортозамещения автокомпонентов. К сожалению, локализация производства быстро не происходит. Но основная наша проблема сейчас в выборе поставщиков, проверке взаимодействия с ними, изучении продукции», – сказал руководитель.

Когогин отметил, что для обеспечения высокого уровня качества КАМАЗ тратит достаточно много времени. Часть проблем предприятие решает самостоятельно, а часть – поставщики, добавил он.

Гендиректор КАМАЗа и первый заместитель – исполнительный директор предприятия Ирек Гумеров провели совещание по вопросам качества грузовиков поколения К5 на производстве автомобильного завода.

Участники рассмотрели качество узлов и деталей седельного тягача КАМАЗ-54901, его газомоторной версии и автомобилей тяжелого семейства К5.

Главный конструктор «КАМАЗа» – директор научно-технического центра Евгений Макаров сообщил о разработке инструкции для сервисных центров по замене манжеты коленчатого вала без демонтажа силового агрегата с грузовика.

После совещания Когогин вместе с Гумеровым, Макаровым и директором Автомобильного завода Дмитрием Бородиновым осмотрели грузовики поколения К5, сошедшие с конвейера, и обсудили актуальные вопросы производства.