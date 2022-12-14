В Казани покажут новогодний фильм по рассказу Гайдара «Чук и Гек»

На следующей неделе, 20 декабря, в 19.00 в кинотеатре «Алмаз Синема XL», который находится по адресу пр. Ямашева, 97 (ТРЦ XL), пройдет предпремьерный показ фильма «ЧУК и ГЕК. Большое путешествие» (ВО 6+), основанного на рассказе советского писателя Аркадия Гайдара.

В ролях — Юлия Снигирь, Владимир Вдовиченков, Андрей Андреев, Александр Самойленко и Тимофей Трибунцев.

Согласно сюжету картины, два дружных, но озорных брата Чук и Гек живут вместе с любящей мамой в Москве и скучают по отцу, который работает далеко на Севере. Решив во что бы то ни стало встретить наступающий Новый год вместе, они отправляются в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам. Теперь их ждет самое большое приключение в их жизни, ведь в новогодние праздники возможны любые чудеса, даже самые невероятные.

Дата релиза в России — 22 декабря. Смотрите фильм «ЧУК и ГЕК. Большое путешествие» в сети кинотеатров «Алмаз Синема» ( ЦБД «Родина» / ТРЦ XL / ТЦ «Сити-Центр» / ТОЦ Suvar Plaza).

Также у желающих есть уникальная возможность приобрести билеты на предпремьерный показ и посмотреть фильм за два дня до официального релиза. Билеты по ссылке: https://almazcinema.ru/kzn/cinema/movie/2700/ или на сайте almazcinema.ru.

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