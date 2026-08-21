Суд вынес приговор хозяину базы в Самосырово, чьи собаки загрызли женщину

Советский суд Казани вынес приговор по резонансному делу хозяина производственной базы в Самосырово Иосифа Лифшица. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

«Признать виновным, назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и 10 месяцев, с запретом заниматься деятельностью по разведению и содержанию собак на 2,5 года», – сказал судья.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Иосиф Лифшиц – директор ООО «Буревестник», сейчас ему 78 лет. Следствие уверено, что он содержал стаю собак как домашних животных. Они вели себя агрессивно, представляли опасность для граждан, о чем мужчина знал, но игнорировал требования к их ответственному содержанию. Так, Лифшиц содержал собак на территории своей базы, они могли самовольно и беспрепятственно покидать ее для выгула без надзора. Таким образом, хозяин животных не принимал должных мер по обеспечению безопасности граждан и создавал угрозу их жизни и здоровью.

Как следствие, 9 ноября 2024 года 17 собак вышли с территории промбазы и примерно в 60 метрах от нее напали на женщину. Жительница Константиновки скончалась от множества рваных ран и укусов. На одном из прошлых заседаний прокуратура запрашивала для него ограничение свободы.