МТС усилила сеть LTE в Набережных Челнах

Фото предоставила пресс-служба МТС

МТС запустила новую базовую станцию и модернизировала действующую сеть в 53 и 54 комплексах Набережных Челнов. После проведенных работ пропускная способность сети 4G увеличилась, а скорость мобильного интернета на этой территории выросла примерно на 30%. Об этом сообщили представители компании.

Улучшения коснулись территории школ, детских садов, филиала Казанского инновационного университета, торгового комплекса, бизнес центра. Кроме того, более качественная связь стала доступна в жилых домах, на придомовых территориях, в магазинах, кафе и аптеках.

В МТС отметили, что модернизация позволит снизить нагрузку на сеть и повысить качество голосовой связи и мобильного интернета. В прошлом году оператор провел в городе рефарминг – перевел частоты 3G на стандарт LTE, а сейчас продолжает устанавливать новые базовые станции и расширять оборудование на наиболее загруженных участках.

По словам директора МТС в Татарстане Марата Кабанова, особое внимание перед осенью уделяется территориям с высокой деловой и образовательной активностью.