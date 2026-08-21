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Общество 21 августа 2026 15:12

В 28 школах Татарстана выявили нарушения в работе путей эвакуации

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В 28 школах Татарстана выявили неудовлетворительное состояние путей эвакуации. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ГУ МЧС России по РТ, полковник внутренней службы Максим Трущин.

«Одним из важнейших условий безопасной эвакуации людей из здания является соблюдение проектных решений, содержание эвакуационных путей и выходов в надлежащем состоянии… однако в ряде объектов имеются серьезные нарушения в данном вопросе. Так, в 28 школах выявлено неудовлетворительное состояние путей эвакуации», – рассказал Трущин.

По его словам, 16 школ с нарушениями находятся в Челнах, еще 5 – в Казани. Также проверку не прошли два образовательных учреждения в Заинском и Альметьевском районах РТ. Среди основных нарушений – невозможность изнутри открыть аварийные выходы без ключа и загромождение эвакуационных путей различными предметами.

#гу мчс рф по рт #школы рт
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