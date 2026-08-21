В Татарстане на три месяца приостановили работу 30 пивных магазинов

Фото: ГУ ФССП по РТ

В Татарстане на три месяца приостановили работу 30 магазинов по продаже пива.

Как сообщили в ГУ ФССП по РТ, причиной приостановки работы сети магазинов по продаже пива стали нарушения, связанные с работой контрольно-кассовой техники. При этом, ранее владелец сети уже был оштрафован за такое же нарушение, однако никаких мер по его устранению не принял.

В результате суд приостановил работу магазинов на 90 дней. Все торговые точки уже опечатаны.