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Происшествия 21 августа 2026 14:37

В Татарстане на три месяца приостановили работу 30 пивных магазинов

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В Татарстане на три месяца приостановили работу 30 пивных магазинов
Фото: ГУ ФССП по РТ

В Татарстане на три месяца приостановили работу 30 магазинов по продаже пива.

Как сообщили в ГУ ФССП по РТ, причиной приостановки работы сети магазинов по продаже пива стали нарушения, связанные с работой контрольно-кассовой техники. При этом, ранее владелец сети уже был оштрафован за такое же нарушение, однако никаких мер по его устранению не принял.

В результате суд приостановил работу магазинов на 90 дней. Все торговые точки уже опечатаны.

#фссп по рт
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