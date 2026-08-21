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На главную ТИ-Спорт 21 августа 2026 14:40

Волейболистки «Динамо-Ак Барса» сыграют за сборную РТ на Спартакиаде

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Волейболистки «Динамо-Ак Барса» сыграют за сборную РТ на Спартакиаде
Фото: dinamo-kazan.com

В конце августа в Екатеринбурге пройдет женский волейбольный турнир в рамках Спартакиады народов России. Сборную Республики Татарстан представят игроки волейбольного клуба «Динамо-Ак Барса».

Сегодня стал известен состав. В него вошли игроки системы казанского клуба: Мария Капралова, Александра Александрова, Милина Мухаметшина, Полина Матвеева, Валерия Зайцева, Мария Бибина, Елизавета Мухортова, Анастасия Ануфриенко, Иванна Летецкая, Анастасия Кудряшова, Виктория Фатова, Камилла Реброва, Дарья Смирнова и Таисия Коновалова.

Добавим, женский волейбольный турнир пройдет с 24 по 29 августа в Екатеринбурге.

#Вк "динамо-ак барс"
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