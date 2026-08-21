Первая очередь ЖК «Сиберово» в Казани прошла экспертизу

Первая очередь ЖК «Сиберово» на улице Халитова в Советском районе Казани получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Сведения об этом 21 августа появились в Едином государственном реестре заключений.

Экспертизу прошла проектная документация комплексной жилой застройки с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Речь идет о первой очереди проекта на улице Халитова.

Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик „МТ-Девелопмент“». Техническим заказчиком указано московское АО «Технический заказчик-Регион». Проектную документацию подготовили ООО «Группа компаний „Олимпроект“» и ООО «МСК Проект».

ЖК «Сиберово» реализуется на улице Халитова в несколько очередей. Связь объекта из нового заключения с жилым комплексом подтверждается данными по другим этапам проекта: в документации второй очереди используется то же наименование комплексной жилой застройки, а застройщиком также выступает «МТ-Девелопмент».

В материалах Госкомитета Татарстана по тарифам первая и вторая очереди на Халитова также фигурируют как единый проект при рассмотрении подключения к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме жилых домов, в состав «Сиберово» входят сопутствующие объекты инфраструктуры. В июне 2026 года Госстройнадзор Татарстана сообщал о вводе многоуровневой автостоянки комплекса на улице Халитова.