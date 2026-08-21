Лилия Галимова: «Моя миссия – доносить до власти болевые точки»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова рассказала о своей профессиональной миссии на встрече с молодежью в Центре уникального мастерства (ЦУМ) в Казани. Она ответила на вопрос «Татар-информа» о ситуациях, когда приходилось отрабатывать негатив в соцсетях, направленный в сторону республики или ее руководителя.

«У нас есть такая форма работы: каждое утро, в восемь утра у Рустама Нургалиевича [Минниханова] планерка. Есть определенный круг лиц, который посещает эту планерку, в числе которых и я. Моя задача – я с вечера накануне и утром до планерки, до восьми утра, обрабатываю большое количество материала и анализирую, изучаю, где есть какие-то социальные проблемы, где люди на что жалуются, где это имеет массовый характер, где какие-то кризисные ситуации. Для чего это делается? Для того, чтобы я могла это озвучить и показать Рустаму Нургалиевичу», – сообщила Галимова.

После ее сообщения участники планерки, включая Раиса РТ, Премьер-министра РТ Алексея Песошина, анализируют ситуацию, и Минниханов дает поручения, пояснила Галимова.

«Я свою миссию вижу в том, чтобы, в том числе, ежедневно доносить, когда это есть, такие болевые точки, чтобы среагировала власть и приняла решение», – сказала она.

Руководитель пресс-службы Раиса РТ отметила, что в последнее время значительная часть такой работы связана с атаками БПЛА. У жителей республики появляются вопросы, связанные с безопасностью людей, оказанием медицинской помощи и восстановлением поврежденных домов.

«С таким негативом мы тоже работаем, потому что собрать всю информацию в моменте можно в том числе через социальные сети, через СМИ. Это наши большие помощники в моменте, [которые нужны], чтобы оперативно принимать решения», – пояснила руководитель пресс-службы.

По ее словам, к негативу в соцсетях в адрес руководства Татарстана она относится как к работе и провела аналогию с врачом, которому нужно оперировать больного человека.

«Приходит пациент, ложится на стол, аппендицит или еще что-то. Вроде негатив, да? С другой стороны, это работа врача – проводить операцию и устранять эту проблему. Наверное, у нас своего рода такая операционная работа: появляется проблема, да, она негативна, но мы к ней относимся так: если есть проблема, надо ее решать», – пояснила Галимова.



Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова пообщалась с молодежью на встрече в Центре уникального мастерства (ЦУМ) в Казани. Событие прошло при содействии Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Центра развития креативных индустрий Республики Татарстан.



После общения с Галимовой молодежи рассказали о продвижении медиа-проектов через поддержку грантовых операторов институтами Татарстана. Так, например, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев рассказал, как агентство помогает молодежи получать гранты.