Искандаров рассказал, почему в Менделеевске не ждут Канье Уэста
В Менделеевске не ждут приезда американского рэпера Канье Уэста. Об этом заявил глава района Роберт Искандаров. По его словам, город готовится к «Пастернаковским чтениям».
«Мы не ждем Канье Уэста. Зачем нам голливудские звезды, когда впереди "Пастернаковские чтения"!» – в шутку написал Искандаров в своем телеграм-канале.
Он также анонсировал, что 5 сентября будет объявлено имя хедлайнера фестиваля.
«Пастернаковские чтения» пройдут 12-13 сентября.