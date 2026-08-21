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Общество 21 августа 2026 13:57

Искандаров рассказал, почему в Менделеевске не ждут Канье Уэста

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Искандаров рассказал, почему в Менделеевске не ждут Канье Уэста
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Менделеевске не ждут приезда американского рэпера Канье Уэста. Об этом заявил глава района Роберт Искандаров. По его словам, город готовится к «Пастернаковским чтениям».

«Мы не ждем Канье Уэста. Зачем нам голливудские звезды, когда впереди "Пастернаковские чтения"!» – в шутку написал Искандаров в своем телеграм-канале.

Он также анонсировал, что 5 сентября будет объявлено имя хедлайнера фестиваля.

«Пастернаковские чтения» пройдут 12-13 сентября.

#менделеевск #менделеевский район
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