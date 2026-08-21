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Происшествия 21 августа 2026 15:48

В Челнах врача осудили за оформление ложных документов за взятку

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В Челнах врача осудили за получение взятки и внесение ложных сведений в государственные реестры.

Как сообщает прокуратура РТ, с апреля по декабрь 2024 года врач-травматолог одной из местных больниц вместе со знакомым-посредником открывали и продлевали фиктивные больничные листы, а также помогали в оформлении ложных инвалидностей. Общая сумма полученных ими денег составила более 3,5 млн рублей.

Врач получила 5 лет условного лишения свободы и штраф 3,3 млн рублей. Ее соучастнику дали 6 лет строгого режима.

#прокуратура рт #борьба с коррупцией
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