В Казани наградили победителей Спартакиады учащихся России по брейкингу

Член Исполнительного комитета Российского студенческого спортивного союза и Экспертного совета Госдумы РФ Роман Султанов наградил победителей финала Спартакиады учащихся России по брейкингу, который проходит в Казани.

С 20 по 23 августа в городе проходят сразу несколько крупных мероприятий по брейкингу и уличному искусству. В их числе всероссийские соревнования «Break Rumble», финал Спартакиады учащихся России и 18-й Международный фестиваль по брейкингу и уличному искусству «КОМБОнейшн». В соревнованиях и массовых номинациях участвуют более тысячи человек.

Для участников организованы мастер-классы, открытые тренировки, граффити-джемы, диджейские баттлы и профильные мероприятия. Также состоится панельная дискуссия о развитии брейкинга. События проходят на разных площадках Казани.

Одним из главных событий стал мировой рекорд по брейкингу. В ночь с 19 на 20 августа на Центральном стадионе Казани 430 танцоров одновременно выполнили десять непрерывных элементов windmill («геликов») – одного из наиболее узнаваемых элементов брейкинга.

После награждения Султанов отметил, что сам тесно связан с уличной культурой, и поблагодарил организаторов за приглашение.

«Спасибо Президенту Всероссийской Федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежде Викторовне Ерастовой и руководителю Ассоциации “Студенческая лига танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла” России Эмиру Ренатовичу Харисову за приглашение. Я сам тесно связан с уличным искусством, свои первые деньги заработал тем, что читал рэп в клубах», – поделился он.

«Круто, что уличная культура перестала быть андеграундом, что это теперь вид спорта, что проводятся такие мероприятия. Уличное искусство требует не только таланта, но и огромной дисциплины, труда и самоотдачи – это благородный путь самовыражения и служения культуре», – отметил Султанов.