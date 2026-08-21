Камский книжный фестиваль «Смены» пройдет в Нижнекамске 29 и 30 августа

Фестиваль впервые будет организован в Парке имени Габдуллы Тукая, расположенном рядом с центральной библиотекой Нижнекамска.

В программе: книжная ярмарка, лекции, дискуссии, детские и подростковые воркшопы, семейная программа, специальные проекты, выставка, шахматный турнир и многое другое.

Публичная программа фестиваля впервые пройдет сразу в двух лекториях. В первом гостей ждут события, объединенные темой «От настоящего к будущему», а второй будет посвящен локальной культуре, краеведению и Нижнекамску.

Кроме того, детская программа фестиваля расширится и превратится в самостоятельный фестиваль с несколькими творческими зонами.

Параллельно в Парке Тукая будет открыта интерактивная покрасочная зона «Узнай и раскрась!», выставка «Кытыклы-мытыклы или Краткая история иллюстрирования Шурале» и многое другое.

Подробнее – на сайте фестиваля.