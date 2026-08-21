Из Заинского района в зону СВО доставили груз для бойцов

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Из Заинского района в зону СВО доставили расходные материалы, запчасти, бутилированную воду, генераторы и другое необходимое оборудование. Вместе с грузом бойцам передали посылки от родных и земляков. Колонну возглавил глава Заинского муниципального района Разиф Каримов.

По словам руководителя муниципалитета, район с первых месяцев специальной военной операции выстроил отдельное направление работы непосредственно с военнослужащими. Помощь формируют с учетом заявок подразделений и передают в места их службы.

«Мы работаем непосредственно с нашими военнослужащими на линии боевого соприкосновения. Передаем то, что необходимо подразделениям: расходные материалы, запчасти, бутилированную воду, генераторы, оборудование. Отдельно собираем личные посылки от семей и земляков. К каждому празднику стараемся приехать и передать их бойцам, чтобы они знали: дома их помнят, ждут и поддерживают», – рассказал Разиф Каримов.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

С начала работы по этому направлению заинцы помогали военнослужащим, которые находились на разных участках линии боевого соприкосновения. По словам главы района, подразделения, где служат жители Заинска, находятся на значительном удалении друг от друга, поэтому помощь приходится доставлять в разные точки.

Поддержка военнослужащих – одно из трех направлений работы Заинского района с начала специальной военной операции. Еще два связаны с обеспечением военных госпиталей и помощью мирным жителям Лисичанска и Рубежного.

Отдельный вклад в работу района вносят женщины Заинска. Около 900 человек ежедневно плетут маскировочные сети в 35 точках. За время работы на передовую уже направили более 30 тысяч комплектов.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Очередная поездка заинской делегации приурочена ко Дню Республики Татарстан и Дню города Заинска, которые отмечаются 30 августа. «Мы посвящаем такие поездки нашим праздникам. Хотим, чтобы ребята тоже почувствовали, что мы их помним и поддерживаем. Пока мы вместе, мы сильнее», – отметил Разиф Каримов.