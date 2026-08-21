Новая артерия нефтехимии: как заново строят этиленовый путь Нижнекамск – Казань

СИБУР завершает строительство нового этиленопровода «Нижнекамск – Казань», который заменит магистраль, работающую с 1976 года. За год проложили более 250 км труб. Что даст Татарстану новый этиленопровод, зачем понадобилось увеличивать его мощность и как проходила одна из крупнейших нефтехимических строек последних лет – в материале «Татар-информа».





Летопись этилена

История этиленопровода началась еще в марте 1973 года, когда на «Нижнекамскнефтехиме» создали цех №80. Его специалисты вручную согласовывали будущую трассу и готовили проект. Уже в ноябре 1974-го началось строительство 280-километровой магистрали, которая должна была пересечь и Каму. Работали в очень высоком темпе: как вспоминал начальник этиленопровода Геннадий Богатырев, люди месяцами буквально жили на трассе, чтобы не снижать качество монтажа.

Одним из тех, кто стоял у истоков, был Нургали Зиятдинов. Он приехал на стройку в феврале 1976 года сразу после учебы.

«Жили в вагончиках, условия спартанские, но автоматика для контроля транспортировки этилена внедрялась самая современная. Это были компьютеры из Западной Европы, их установку помогали налаживать английские инженеры. Время было удивительное: мороз, а в коллективе тепло, все понимали – нужное дело делаем», – вспоминает он.

Открытие УЭТП, 1976 год

В июне 1976 года по новой магистрали в Казань пришли первые тонны нижнекамского этилена. Получателем стал Казанский завод органического синтеза – нынешний «Казаньоргсинтез», входящий в СИБУР. Параллельно развивалось и другое направление: еще в сентябре 1975-го начали строить 500-километровую ветку «Нижнекамск – Уфа – Стерлитамак – Салават». Уже к 1978 году сформировалось знаменитое «этиленовое кольцо», связавшее пять крупнейших нефтехимических предприятий Татарстана и Башкирии.

Спустя полвека Нургали Зиятдинов, проработавший в управлении этиленопровода почти 40 лет, говорит: «Мы заложили фундамент нефтехимической интеграции Поволжья. Сегодня нефтехимики СИБУРа продолжают это дело, но уже на новом технологическом и экологическом уровне».

Цифры новой магистрали Новый этиленопровод – это: · 254 км труб; · диаметр 273 мм (вместо прежнего 219 мм); · мощность – до 500 тыс. тонн этилена в год, что в 2,5 раза больше текущего объема; · инвестиции – более 35 млрд рублей.

Проектирование проекта

Над маршрутом нового этиленопровода работала команда из более чем 200 специалистов. Задача была непростой: трассу нужно было провести в обход населенных пунктов, по возможности сократить число пересечений с действующими коммуникациями и при этом учесть водоохранные зоны, природные заказники, месторождения полезных ископаемых и объекты культурного наследия.

Как признаются сами проектировщики, готовых решений не было. Подобные магистральные этиленопроводы в России не строили десятилетиями, а каждый километр трассы – это баланс между геологией, экологией, экономикой и сроками.

Проектная команда работала в плотной связке с районными администрациями и фермерами, чтобы согласовать не только технические, но и социальные аспекты. В итоге процесс согласования трассы с более чем тысячей собственников земельных участков удалось завершить всего за два месяца.

Земля, вода и люди: как проходила стройка

Строительство пришлось подстраивать и под погоду, и под сельскохозяйственный календарь. В мае работы на отдельных участках приостанавливали из-за паводка, а до начала посевной строители старались успеть восстановить земли. Для Татарстана с его большими площадями сельхозугодий это было особенно важно.

Перед прокладкой трубы на каждом участке аккуратно снимали плодородный слой почвы и отправляли его на хранение. После завершения работ землю возвращали на место: сначала выравнивали рельеф, затем восстанавливали почву. Такая рекультивация помогает защитить участки от эрозии и вернуть их в нормальное состояние.

Особое внимание – взаимодействию с местными жителями. Перед стартом строительства команда проекта провела собрания в исполкомах всех девяти районов, которые пересекает трасса. На встречи приглашали крупных фермеров, объясняли график работ, рассказывали, как и когда земля будет возвращена. Фермеры, в свою очередь, смогли скорректировать свои планы на посевную 2026 года.

«До этого работал на Севере – в Новом Уренгое. Там свои сложности. А здесь, в Татарстане, меня приятно удивило, что местные жители реагировали спокойно, шли навстречу, понимали, что мы реализуем важный проект», – отмечает производитель работ подрядной организации «Нова» Алексей Курочкин, приехавший из Самарской области.

Трасса проходит по территории 9 районов Татарстана: Тукаевского, Нижнекамского, Мамадышского, Сабинского, Тюлячинского, Арского, Пестречинского, Высокогорского и Зеленодольского. Она проложена в обход населенных пунктов, не затрагивает участки добычи полезных ископаемых и пересекает около 700 различных коммуникаций, включая крупные водные преграды: Каму, Зай, Малую Мешу и Казанку.

Для прокладки труб под Камой с обеих берегов начали бурить скважины под руслом течения, затем в них «проталкивают» специальные широкие трубы, которые станут защитным футляром будущего этиленопровода. Это обезопасит поставки этилена и позволит избежать окисления трубопровода под воздействием воды.

«При выборе места прокладки под Камой учитывалась судоходность реки, динамика и тоннаж речного и грузового транспорта. Плюс чтобы обеспечить резерв поставок этилена под рекой, прокладывают не одну, а две нитки трубопровода. Такая работа, конечно, требует внимательности и большой концентрации, координации всех служб проекта», – рассказывает нюансы главный инженер проекта магистрального этиленопровода «Нижнекамск – Казань» Сергей Дордий.

На пике строительства на площадке было задействовано более 600 человек и 200 единиц техники. Специалисты приехали из Поволжья, Калининграда, Нижневартовска, с Дальнего Востока. Оборудование и материалы – полностью отечественного производства.

«Айфон среди труб»

Так назвал новый этиленопровод начальник отдела организации строительства магистрального этиленопровода «Нижнекамск – Казань» Данил Николаев. Он пришел в проект с опытом работы на Севере – строил продуктопроводы в Нижневартовске, где «болота, зима и отсутствие проездов». Здесь, в Татарстане, по его словам, «прекрасный климат – бери, копай, укладывай».

Но главное – не климат, а технологии. «Наш современный этиленопровод оснащен большим количеством разных систем – от системы мониторинга состояния до обнаружения утечек. Каждый крановый узел (всего их 21, 19 из которых «в поле») оснащен системами видеонаблюдения, охраны, телемеханики. Все это связано по оптоволокну и радиоканалам. Если кабель вдоль трубы фиксирует утечку, диспетчер видит точку с погрешностью до 10 метров и может оперативно перекрыть задвижки удаленно», – делится он.

Николаев признается, что работа в команде – это еще и семейная история: «Мы с женой работаем в СИБУРе уже третий проект вместе, а начинали еще в «Роснефти», потом «Газпром». Она знает, что такое стройка. Когда я вечером не хочу говорить, потому что весь день на телефоне, она понимает – и забирает телефон».

Почему это важно для страны и экономики

Новый этиленопровод не просто замена старой трубы. Это сырьевая артерия, от которой зависят десятки отраслей.

Этилен, который пойдет по новой магистрали с «Нижнекамскнефтехима» на «Казаньоргсинтез», используется для производства полиэтилена, а тот, в свою очередь, используется для создания привычных нам пластиковых упаковок, пленок, труб и медицинских изделий.

Также он нужен при производстве автомобильных деталей, строительных материалов и товаров народного потребления. Например, именно благодаря ему появляются прочные листы поликарбоната для теплиц, монолитный пластик для крыш и фасадов зданий, шумозащитные экраны вдоль дорог, а также защитные стекла, ограждения и различные профили.

Член правления – исполнительный директор СИБУРа, председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов: «Увеличение поставок этилена с НКНХ на “Казаньоргсинтез” до 500 тысяч тонн в год создаст надежную основу для стабильного производства полиэтилена и обеспечит сырьем смежные отрасли – от строительства, медицины и сельского хозяйства до автопрома. Импульс этому дал запуск в 2025 году олефинового комплекса ЭП-600, который удвоил производство этилена на “Нижнекамскнефтехиме”. На этом фоне строительство нового этиленопровода – это не только гарантия надежных поставок, но и стратегический шаг к укреплению сырьевой безопасности всего нефтехимического комплекса и смежных отраслей».

Он также подчеркнул, что за последние 4,5 года СИБУР вложил в производственную, ремонтную, образовательную и социальную инфраструктуру Нижнекамска более 350 млрд рублей, а вся инвестиционная программа компании – это 600 млрд рублей до 2028 года.

Помимо нового этиленопровода она включает в себя олефиновый комплекс ЭП-600, запуск первого в России и СНГ гексена (запущен в 2025 году), а также создание производства металлоценового полиэтилена (будет запущен в 2027 году). В 2028 году в Нижнекамске начнется производство на создаваемом командой компании производстве этилбензола, стирола и полистирола.

Программа позволит создать в Татарстане около 3 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

«Реализация проектов происходит в условиях санкций и высокой стоимости заемного финансирования, что ограничивает текущие финансовые результаты. Но мы уверены в потенциале инвестиций – они уже дают ощутимый результат: наши производства наращивают выпуск продукции в сложной макроэкономической среде», – отметил Климов.

Что дальше?

Прокладка труб завершена. Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы – проверка всех систем, пневмоиспытания, внутритрубная диагностика, настройка автоматики. Параллельно ведется благоустройство крановых узлов и подготовка документов.

До конца 2026 года команда должна получить заключения Росприроднадзора (ЭКОЗОС) и Ростехнадзора (ЗОС), и обеспечить полноценный запуск этиленопровода.

Новый этиленопровод станет не просто заменой старой нитки. Это – умная, экологичная, полностью российская магистраль, которая свяжет два ключевых нефтехимических предприятия республики, даст импульс развитию смежных производств и напомнит: традиции продолжаются, но уже на новом технологическом уровне.

Если в 1976 году этиленопровод был прорывом в масштабах страны, то сегодня – стратегический шаг, который удвоит поставки этилена, обеспечит сырьем десятки производств и укрепит технологический суверенитет отечественной нефтехимии.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»