В Казани пройдет фестиваль современной музыки композиторов Востока

С 26 августа по 6 сентября в Казани впервые пройдет Международный фестиваль «Казань – музыкальная столица Исламского мира» впервые пройдет в столице Татарстана с 26а августа по 6 сентября. В его программу войдут три концерта с произведениями композиторов Татарстана и стран Востока.

Посетить их можно будет бесплатно по предварительной регистрации.

Автор идеи фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов – давно мечтал сделать фестиваль, который объединил бы современную музыку композиторов Татарстана и Востока.

Фестиваль пройдет при поддержке гранта Фонда содействия стратегическому диалогу и партнерству. В Казани будет дано три концерта: в Казанском Кремле, в ГБКЗ им. С. Сайдашева и обновленном ЦУМе. Вход на все концерты будет свободным, с бесплатной регистрацией на сайте одного из билетных операторов.

26 августа во дворе присутственных мест Казанского кремля прозвучит монументальное полотно – кантата Р. Мухитдиновой «Тамырлар» («Корни») на стихи Сулеймана. В исполнении участвуют музыканты оркестра La Primavera, солисты оперной студии Казанской консерватории, хор студентов Казанского музыкального колледжа, фольклорный вокально-инструментальный ансамбль «Байрам» ИФМК Казанского федерального университета.

Вторая программа фестиваля «Казань – музыкальная столица Исламского мира» – это настоящий золотой фонд современной музыки Востока. На концерте 2 сентября прозвучат сочинения композиторов Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Башкирии и Татарстана – программа выстроена как музыкальное путешествие по Великому Шелковому пути. Концерт будет дан в ГБКЗ им. С. Сайдашева.

Третий концерт фестиваля «Казань – музыкальная столица Исламского мира» назван «Обращение к истокам». В программе участвуют исполнители на народных инструментах (курай, думбра, кылкобыз, варган, этнический вокал) и Айгуль Хайри (сопрано) – они выступят в сопровождении Казанского камерного оркестра La Primavera в Центре уникального мастерства. Концерт состоится 6 сентября.

За дирижерским пультом – автор идеи и музыкальный руководитель фестиваля Рустем Абязов.