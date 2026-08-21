Галимова: в Татарстане сначала пробуют, а не думают, что не получится

Галимова рассказала молодежи, как удалось организовать аудиенцию у Папы Римского для Минниханова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Характер жителей Татарстана, а именно готовность пробовать даже то, что на первый взгляд кажется невозможным, – является частью бренда республики, считает руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

На встрече с молодежью в Центре уникального мастерства (ЦУМ) в Казани она рассказала историю встречи Раиса РТ Рустама Минниханова с Папой Римским Франциском в 2022 году. По словам Галимовой, встреча изначально не была предусмотрена, но возникла идея договориться об аудиенции с Папой Римским.

«А почему бы нет? Давайте наберем и попробуем договориться», – так Галимова описала подход коллег, которые решили выйти на руководителя протокола Папы Римского.

В результате аудиенции удостоились лишь три делегации, и одна из них была с Раисом РТ. Во время встречи Минниханов рассказал о республике, ее многонациональности и межконфессиональном взаимодействии. Отдельно он упомянул икону Казанской Божьей Матери, которую ранее Татарстан получил от Папы Римского Иоанна Павла II.

Галимова подчеркнула, что эта история, на ее взгляд, хорошо отражает характер жителей Татарстана вне зависимости от национальности, вероисповедания, возраста и профессии.

«Эта история про характер людей, которые живут в Татарстане, которые ставят себе цели, и у них нет даже мысли о том, что это может не получиться. Это уже второй вопрос – надо сначала попробовать», – отметила руководитель пресс-службы.

По мнению Галимовой, важной частью бренда Татарстана является именно этот характер – люди ставят перед собой цели и не начинают с мысли о том, что их достижение невозможно.

Ранее на той же встрече руководитель пресс-службы Раиса РТ рассказала о своей профессиональной миссии.

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова пообщалась с молодежью на встрече в Центре уникального мастерства (ЦУМ) в Казани. Событие прошло при содействии Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Центра развития креативных индустрий Республики Татарстан.

После общения с Галимовой молодежи рассказали о продвижении медиа-проектов через поддержку грантовых операторов институтами Татарстана. Так, например, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев рассказал, как агентство помогает молодежи получать гранты.