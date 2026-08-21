В Челнах подросток на питбайке пострадал при столкновении с иномаркой

В Челнах подросток на питбайке получил травмы при столкновении с иномаркой.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Челнов, ДТП произошло накануне вечером на улице Раскольникова. Водитель Geely Monjaro, выезжая со двора, не уступил дорогу и столкнулся с питбайком Hengjian, за рулем которого сидел 16-летний подросток в мотошлеме. Юноша получил травмы и был госпитализирован.

«Нарушения ПДД в действиях участников дорожного движения будет установлено в ходе административного расследования», – рассказали в ГАИ Челнов.