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Происшествия 21 августа 2026 14:10

В Челнах подросток на питбайке пострадал при столкновении с иномаркой

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В Челнах подросток на питбайке пострадал при столкновении с иномаркой

В Челнах подросток на питбайке получил травмы при столкновении с иномаркой.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Челнов, ДТП произошло накануне вечером на улице Раскольникова. Водитель Geely Monjaro, выезжая со двора, не уступил дорогу и столкнулся с питбайком Hengjian, за рулем которого сидел 16-летний подросток в мотошлеме. Юноша получил травмы и был госпитализирован.

«Нарушения ПДД в действиях участников дорожного движения будет установлено в ходе административного расследования», – рассказали в ГАИ Челнов.

#гаи #дтп с мотоциклом
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