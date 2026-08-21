«Сикс-севен» стал самым обсуждаемым мемом в русскоязычных соцсетях

Мем «6-7» («Сикс-севен») стал самым упоминаемым феноменом в русскоязычных социальных сетях в первом полугодии 2026 года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга «Медиалогии», которые приводит ТАСС.

С января по июль аналитики зафиксировали более 1,26 млн сообщений, связанных с мемом. Выражение с характерным жестом опередило тренд «Черемша и советская эстетика» – 769,5 тыс. упоминаний. В него вошли созданные с помощью ИИ ролики о СССР с персонажем зайца-льва. Третьим стал «Воздухан» – символ излишне разговорчивых людей, набравший 472,3 тыс. сообщений.

В первую десятку рейтинга также вошли фраза топ-менеджера «Автоваза» «Можно. А зачем?», абсурдный мем «Бурмалда», вымышленная фраза рэпера Ганвеста «Фа ватафа пепе шнейне», кот Куки («Котость»), тренд «Верните мой 2016-й», мальчик Данил Колбасенко с добрым голосом и «Нишевость» – движение против течения без четких правил.

Далее в рейтинге расположились мужской бьюти-тренд «Луксмаксинг», мем «Бекрумс» о создании вселенных после фильма «Закулисье реальности», строчка из трека Toxi$ «Возьми телефон, детка», оговорка алгоритмов «Да ты шуешь?», немецкое слово Vielleicht, превратившееся в «Филяй филяй», высмеивающий «Ларп», ролик «Муся, это ты?» и эпизод с певцом Shaman, лизнувшим Байкал.

В список также попали морская свинка «Плаксик» с большими глазами, выдуманные московские «Пухососы», фраза «Вы никогда не увидите меня так в бою», сленговое «Могнуть» в значении «превзойти», история японской обезьянки Панч, хвастливый кавер «Гора эверест на фоне меня…» и ИИ-мыльная опера «Я клубника, ты клубника, почему у нас родился банан».

Рейтинг составили по результатам анализа русскоязычных публикаций на основных социальных платформах. Аналитики учитывали публикации с 1 января по 31 июля 2026 года.