Выборы без ИИ: в Татарстане стартует агитация перед голосованием в Госдуму

В Татарстане завершился этап регистрации кандидатов на выборы в Госдуму и муниципальные органы. В ЦИК республики рассказали о старте агитационной кампании, новых цифровых сервисах для избирателей и о том, как защищают систему от кибератак. О том, что изменилось и какие риски остаются, – в материале «Татар-информа».





Старт кампании: 10 партий, 6 округов и 152 страны для голосования

19 августа завершилась регистрация кандидатов на муниципальные выборы: 560 кандидатов от шести партий и самовыдвиженцев, 202 мандата в 40 районах. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев сегодня на брифинге в информационном центре «Точка выбора», по количеству зарегистрированных кандидатов лидируют ЛДПР, «Единая Россия» и самовыдвиженцы.

Главная кампания – выборы в Государственную Думу. В федеральном списке – десять партий и 80 зарегистрированных кандидатов по всей России, огласил председатель ЦИК. В шести одномандатных округах Татарстана зарегистрированы 33 кандидата от шести политических партий.

«Завершен этап регистрации и начинается самый яркий этап избирательной кампании – агитация в средствах массовой информации. Мы разыграли 105 часов 45 минут эфирного времени для 12 телерадиоканалов, принимающих участие. А 84 печатных издания предоставят свою бесплатную печатную площадь», – сказал Кондратьев.

График агитации утвердят сегодня, 21 августа на заседании ЦИК республики, после чего он появится на сайте и портале госуслуг. Половина эфирного времени будет отведена под дебаты, половина – под ролики партий и кандидатов.

«Единый портал госуслуг стал информационным хабом для избирательной кампании. Вы можете узнать и где проголосовать, как проголосовать, когда проголосовать, где вы в списках избирателей, как попросить волонтера помочь больному избирателю на избирательном участке», – отметил спикер.

В частности, на портале можно узнать свой участок, перезакрепиться и проголосовать не по прописке, а по месту нахождения – в любой точке России и даже в 152 странах мира.

министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кибербезопасность, искусственный интеллект и фейки

В прошлом году на цифровые сервисы избирательной системы республики было совершено около двух миллионов атак. Как рассказал министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин, регион атакуют ежедневно. Богатый опыт киберзащиты у Татарстана накопился еще во время Игр БРИКС и Игр будущего, когда республика столкнулась с беспрецедентным количеством атак.

«В целом в республике богатый опыт накоплен. Мы ежедневно сталкиваемся с атаками в разном объеме. К единой сети подключены более 10 тыс. государственных и муниципальных учреждений, и она обеспечена необходимыми средствами защиты», – подчеркнул он.

Система ГАС «Выборы» защищена от внешних воздействий, не подключена к общему интернету и позволяет обрабатывать данные в считанные минуты. Кондратьев пояснил: «Раньше количество избирателей мы по полгода собирали. Сейчас это настолько автоматизировано, что списки избирателей для каждого участка можно обработать и подготовить за считанные минуты».

Отдельная тема – искусственный интеллект. В избирательное законодательство внесли поправки, запрещающие использовать ИИ для создания агитационных материалов.

«Искусственный интеллект – другая сторона медали. Дипфейки, так называемые, сегодня очень много, где просят, например, физически очень похожий человек на вашего друга, на вашу подругу может звонить вам по мессенджеру и попросить о той или иной услуге», – привел пример Начвин и призвал не реагировать на агитацию по мессенджерам и СМС.

На горячую линию ЦИК поступило 95 звонков, добавил Кондратьев. Большинство вопросов – о механизме «мобильный избиратель», уточнении адреса голосования и проверке наличия в списках избирателей. Появились также вопросы о кандидатах и партиях в связи с началом агитационного периода.

«Люди ждут, когда же будет понятно, за кого они будут голосовать и кому отдадут предпочтение», – сказал Кондратьев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проект «ИнформУИК»

Нововведение этого года – проект «ИнформУИК», который на днях запустили в Казани и Набережных Челнах. С 2023 год он работал в тестовом режиме в Москве, а теперь добрался и до Татарстана.

«ИнформУИК» – это удобный сервис, который позволяет членам участковых избирательных комиссий приходить к нашим избирателям домой», – пояснил Кондратьев.

Информаторы, в частности, уже посетили ветерана Великой Отечественной войны, многодетные семьи и воинов СВО.

«Пришли к ветерану 101 года, ветеран Великой Отечественной войны. Он их с благодарностью встретил», – рассказал Кондратьев.

Члены избирательных комиссий рассказывают о месте и времени голосования, а также собирают заявки на надомное голосование для маломобильных граждан. По словам Кондратьева, этот сервис стал удобным инструментом для информирования избирателей, который позволяет охватить даже тех, кто по разным причинам не пользуется интернетом.