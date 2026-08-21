VK потребовал взыскивать с Apple 58 млн рублей в день

Компания VK в рамках иска к структурам Apple потребовала установить судебную неустойку в размере 58 млн рублей за каждый день неисполнения решения о возвращении приложений холдинга в App Store, сообщили РИА Новости в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

Речь идет о трех приложениях: социальной сети VK, «Одноклассниках» и сервисе VK Music. Исковые требования предъявлены к Apple Inc., ООО «Эппл Рус» и Apple Distribution International Ltd.

«Истец просит в случае неисполнения решения суда взыскать солидарно с американской Apple Inc., российского ООО “Эппл Рус” и ирландской Apple Distribution International Ltd. судебную неустойку в отношении каждого из приложений: соцсети VK – 50 миллионов в день, соцсети “Одноклассники” – 3 миллиона рублей в день, сервиса VK Music – 5 миллионов рублей в день», – сказал собеседник агентства.

Таким образом, общая сумма неустойки может составить 58 млн рублей в сутки. VK предлагает начать ее начисление с шестого дня после изготовления судебного акта в полном объеме.