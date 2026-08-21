СИБУР завершает строительство нового этиленопровода Нижнекамск – Казань

СИБУР завершает строительство нового магистрального этиленопровода между Нижнекамском и Казанью. Ветка протяженностью 254 км должна заменить действующий трубопровод, который эксплуатируется около 50 лет, и увеличить поставки этилена с «Нижнекамскнефтехима» на «Казаньоргсинтез».

Новый этиленопровод протяженностью 254 км сможет транспортировать до 500 тыс. тонн сырья в год – в 2,5 раза больше нынешних объемов. Для этого диаметр трубы увеличен до 273 мм. Инвестиции СИБУРа в проект превышают 35 млрд рублей.

Проект входит в программу развития производств СИБУРа в Татарстане с общим объемом инвестиций 600 млрд рублей. В компании рассчитывают сформировать в республике полный цикл производства современных синтетических материалов для строительства, автопрома, медицины и других отраслей на основе сырья олефинового комплекса ЭП-600 нижнекамского предприятия компании.

«Увеличение поставок этилена с «Нижнекамскнефтехима» на «Казаньоргсинтез» до 500 тысяч тонн в год создаст надежную основу для стабильного производства полиэтилена на казанском предприятии СИБУРа и обеспечит сырьем смежные отрасли – от строительства, медицины и сельского хозяйства до автопрома. Импульс этому дал запуск в 2025 году в Нижнекамске олефинового комплекса ЭП-600, который удвоил производство этилена на «Нижнекамскнефтехиме». На этом фоне строительство нового этиленопровода, который заменит старую ветку, – это не только гарантия надежных поставок, но и стратегический шаг к укреплению сырьевой безопасности всего нефтехимического комплекса и смежных отраслей», – заявил член правления – исполнительный директор СИБУРа, председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов.

Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы. Они включают пневматические испытания и внутритрубную диагностику трубопровода, проверку комплексных систем безопасности и настройку автоматики. Завершить эти работы планируется до октября 2026 года.

Полноценный запуск обновленной инфраструктуры этиленопровода намечен на четвертый квартал 2026 года после получения заключений Росприроднадзора и Ростехнадзора.

Новый этиленопровод оснастят современными системами безопасности и контроля. В их числе две комплексные системы обнаружения утечек, система телемеханики и автоматизированного управления, а также комплекс инженерно-технических средств охраны.

На компрессорных станциях «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» существующие факелы заменят на факелы бездымного горения. Это должно повысить экологичность транспортировки сырья. Все материалы и оборудование, использованные при строительстве, произведены в России.

Трасса проходит по территориям девяти районов Татарстана: Тукаевского, Нижнекамского, Мамадышского, Сабинского, Тюлячинского, Арского, Пестречинского, Высокогорского и Зеленодольского.

В отличие от действующего этиленопровода, новую трассу проложили в обход селитебных территорий Казани и других населенных пунктов. Она также не затрагивает участки разработки нефти, газа и других полезных ископаемых. При этом магистраль пересекает около 700 различных коммуникаций, а также крупные водные преграды – реки Каму, Зай, Малую Мешу и Казанку.

Как сообщалось ранее, строительство магистрали началось в августе 2025 года. За год было проложено более 250 км трассы. В работах участвовали два генеральных подрядчика и пять подрядчиков, занимавшихся монтажом автоматизированных систем. Все компании – российские.

В пиковые периоды на стройке были задействованы 200 единиц техники и более 600 специалистов из Поволжья, Калининграда, Нижневартовска и Дальнего Востока.

В рамках проекта также завершается полная биологическая рекультивация земель. Плодородный слой почвы, который снимали при проведении работ, возвращают на место для предотвращения эрозии.

Кроме того, в течение 2026 года в Волжский бассейн планируется выпустить 190 тыс. мальков стерляди, а на землях государственного лесного фонда высадить 200 га леса.

За последние четыре с половиной года компания инвестировала в производственную, ремонтную, образовательную и социальную инфраструктуру Нижнекамска более 350 млрд рублей. За это время были созданы и запущены производства этилена и гексена, значительно вырос уровень автоматизации основных производств, построен и введен в эксплуатацию ремонтно-механический завод, обновлена социальная и обучающая инфраструктура.

Строительство нового этиленопровода напрямую связано с долгосрочными планами развития нижнекамского предприятия СИБУРа.

В 2027 году в Нижнекамске планируется запустить новое производство металлоценового полиэтилена. В 2028 году должно начаться производство этилбензола, стирола и полистирола на новом комплексе, который сейчас создает компания.

Инвестиционная программа СИБУРа в Татарстане рассчитана до 2028 года. Она предусматривает создание в республике около 3 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.

Фото: пресс-служба нижнекамского предприятия СИБУРа