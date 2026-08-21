Форум «РОСТКИ» в Казани собрал более 10 тыс. участников из 37 стран

Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который прошел с 16 по 19 августа в Казани, собрал более 10 тыс. участников из 37 стран и 68 регионов России. Об этом сообщили организаторы события.

На форуме состоялись 67 деловых сессий с участием 393 спикеров. По итогам встреч стороны заключили 44 соглашения.

В Казань прибыли восемь официальных делегаций из Китая. Среди участников также были представители федеральных органов власти России, регионов КНР и зарубежного бизнес-сообщества.

В числе почетных гостей форума – министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, зампред Госдумы Александр Бабаков, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и замруководителя Росавиации Андрей Потемкин.

Китайскую сторону представили посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, замгубернатора провинции Хэйлунцзян Чжан Цисян и другие представители органов власти и деловых структур КНР.