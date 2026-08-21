В «Татмедиа» поздравили будущих первоклассников

В «Татмедиа» сегодня состоялась торжественная встреча с детьми сотрудников, которые в этом году впервые пойдут в школу. Детям сотрудников филиалов АО «Татмедиа» передали школьные рюкзаки с полезной канцелярией: наборами цветных карандашей, кистей, гуаши, альбомами для рисования, азбукой и другими материалами для учебы и творчества.

Руководитель Агентства по печати и массовым коммуникациям Республики Татарстан «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил особый, трепетный характер этого события как для детей, так и для их родителей.

«Каждый раз, провожая ребенка в школу, переживаешь: как они адаптируются, какую дружбу заведут. Это очень теплый и важный праздник. Искренне желаю, чтобы школа стала для вас вторым домом, чтобы вам было интересно, чтобы легко ладили с учителями и сверстниками. А родителям желаю, чтобы домашние задания давались легко и без лишних нервов. Пусть этот новый мир окажется для вас прекрасным, красочным и интересным», – обратился к присутствующим Айдар Салимгараев.

К поздравлениям присоединился заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Нияз Гареев, подчеркнув значимость предстоящего 1 Сентября.

«Сегодня действительно знаменательный период в вашей жизни. От всей души поздравляю вас с наступающим праздником! Учитесь хорошо, будьте здоровыми, крепкими, приносите домой только пятерки и радуйте своих родителей», – напутствовал будущих учеников Нияз Гареев.

Творческим подарком для гостей стало выступление юных музыкантов из проекта «СалаваТік», которые исполнили несколько песен на татарском языке. Завершилась праздничная встреча общей памятной фотографией участников, родителей и руководства медиахолдинга.