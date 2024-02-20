Футбольная орнитология. Изучаем казанский «Сокол»

16 февраля. Казань. «Сокол» – обладатель Кубка Федерации футбола РТ среди команд Второй лиги Фото: Ралина Гайнуллина, ФК «Сокол» (Казань)

Если истории о внезапно появившемся в Казани хищнике могли слышать многие, то видели его пока не все. Я – один из тех, кто впервые увидел его лишь несколько дней назад – в схватке с грозным Зилантом. И могу сказать уверенно, что «Сокол» – это сочетание скорости мышления, молниеносной реакции и цепкости в каждом движении.

Но так ли внезапно появился «Сокол»? Может, он уже рос здесь, рядом с нами, на наших просторах? Футбольные орнитологи знают, что «Сокол» давно обитал в столице Татарстана. Сначала он был птенцом, которого любящие хозяева бережно выхаживали. Затем превратился в умелого охотника, завоевавшего каждую вершину на карте Татарстана. И вот теперь это уже взрослый хищник, который готов покорять высоты по всей стране.

Он обладает широким размахом крыла, издали видит жертву и проявляет изобретательность с целью ее добычи…

Ну всё, хватит «В мире животных»! Теперь – только футбол и ничего лишнего.

34-летний Наиль Замалиев (с мячом) – один из тех воспитанников казанского футбола, который был востребован где угодно, но только не в родном городе. Сегодня он капитан «Сокола». Фото: Ралина Гайнуллина, ФК «Сокол» (Казань)

Дух победителей

Итак, в Казани появился первый частный футбольный клуб, который с сезона-2024 стартует во Второй лиге «Дивизион Б». В футбольной иерархии России – это четвертый профессиональный эшелон, лишь в прошлом году отпочковавшийся от Второй лиги, которую поделили на дивизионы А и Б. Своеобразный инкубатор для команд-«двоек» клубов РПЛ и ФНЛ-1, а также тех коллективов, которые уже переросли любительский уровень и хотят большего. В прошлом году возрожденный «Рубин-2» попробовал его на вкус и стал третьим в своей территориальной группе.

Именно в матче со второй командой «Рубина» (в заключительном туре Кубка Федерации футбола Республики Татарстан среди команд Второй лиги) я и понаблюдал за тем, что из себя представляет ФК «Сокол». Как ни крути, а от сравнений с флагманом казанского футбола никуда не деться, но в данном случае рассуждать категориями «лучше» или «хуже» мы не будем. Сам факт, что в Казани появилась еще одна профессиональная команда – это здорово!

Тем более, что подход действительно серьезный. Попытки придумать что-то новое были и раньше – помните идею Сергея Харламова с казанским «Челси» или приход в Зеленодольск «Анжи-Юниор»? Но первая задумка так и осталась задумкой, а вторая с треском провалилась. История «Сокола» – совсем другое.

21 октября 2023 г. Каменка (Пензенская область). Исполнительный директор ФК «Сокол» Ильгиз Гараев (второй слева) с сотрудниками команды, спортивным директором Ильясом Минневалиевым (первый справа) и кубком МФС «Приволжье», который только что выиграла казанская команда Фото: Ралина Гайнуллина, ФК «Сокол» (Казань)

«Сокол» уже воспитал в себе дух победителя. Команда является чемпионом Татарстана, обладателем Кубка Республики Татарстан, Кубка МФС «Приволжье», а 16 февраля второй раз в своей истории завоевала и тот самый Кубок ФФРТ среди команд Второй лиги – первый успех был в 2021-м. И пусть последний турнир – из разряда предсезонных, в словах и действиях тренерского штаба задача победить провозглашена всегда. Это отличает «Сокол» от многих других команд, будь то Вторая лига или РПЛ. Мы привыкли слышать от многих тренеров, что результат контрольных игр не важен, и в случае неудач во время подготовки это отличная соломка для них. Главный тренер «Сокола» Евгений Варламов открыто говорит о том, что он хочет победить, выпускает основной состав и побеждает.

Старые знакомые

Фигура главного тренера – еще один пункт, который говорит о серьезности намерений «Сокола». Евгений Варламов известен выступлениями за ЦСКА, выигрывал Кубок России и становился неоднократным призером чемпионатов страны, играл в сборной вместе с Онопко, Карпиным, Цымбаларем, Аленичевым, Канчельскисом – продолжать список можно еще долго, каждый игрок того времени – легенда. И при этом Варламов – уроженец Казани. Для футболистов и с точки зрения связи команды с болельщиками это потрясающая находка.

Главный тренер ФК «Сокол» (Казань) Евгений Варламов Фото: Ралина Гайнуллина, ФК «Сокол» (Казань)

Варламов до возвращения в Казань работал в системе молодежного футбола ЦСКА, помогал Роберту Евдокимову и Александру Григоряну в «Кубани», поэтому опыта – и игроцкого, и тренерского – у специалиста достаточно. Однако как главный тренер в профессиональном футболе, Варламов сейчас делает свои первые шаги. Это же предстоит сделать «Соколу» как команде.

В составе нового казанского футбольного клуба можно заметить знакомые имена. Акцент при комплектовании делается именно на воспитанников футбольных школ Казани, Челнов, Альметьевска, Бугульмы и других городов республики: Наиль Замалиев, Руслан Щербин, Александр Циберкин, Даниил Константинов, Артур Ханнанов, Данила Матвевнин, Никита Верхунов, Эмиль Галлямов, Данил Воронов – и это не весь список.

Для большинства игроков «Сокол» – это шанс заявить о себе и построить карьеру под стать той, которая сложилась у главного тренера команды. Для этого в составе есть и «дядьки» в лице того же Замалиева и Павла Соломатина. Оба уже прошли огромную футбольную школу и готовы передать свой опыт молодому поколению.

В детском футбольном клубе «Сокол» занимаются более 500 юных футболистов и футболисток. Фото: Ралина Гайнуллина, ФК «Сокол» (Казань)

Ставка на болельщиков

Главный тренер из Казани, свои воспитанники – всё это, безусловно, месседж аудитории, которую «Сокол» хочет к себе привлечь. И, к чести клуба, он работает по всем фронтам. Просто лишь набрав в поисковой строке «Сокол Казань», вы сразу же найдете и соцсети команды, и сайт, и даже ссылку на детский футбольный клуб «Сокол», где уже воспитывают юных «соколят». А сами игроки приходят поиграть с детьми в школы.

Матчи «Сокола» – это не только футбол, но и шоу-программа для болельщиков, которые приходят на трибуны стадиона. Фото: Ралина Гайнуллина, ФК «Сокол» (Казань)

Если углубиться еще сильнее и зайти на сайт и в соцсети клуба, то там вас ждут видео с тренировок, интервью, челленджи, конкурсы и клубный магазин. Магазин! Сколько болельщики «Рубина» ждали свой магазин? Вот-вот. Это то, что работает везде и всегда. Болельщика нужно заинтересовывать «плюшками», чтобы он просто пришел на стадион – с организацией матчей, кстати, у «Сокола» тоже всё в порядке. Ну, а когда ты уже на стадионе – эмоции и голы не заставят себя долго ждать.

19 февраля комиссия ФНЛ по аттестации клубов Второй лиги Б выдала казанскому «Соколу» (Казань) аттестат для участия в соревнованиях нелюбительских клубов. Жду с нетерпением начала сезона во Второй лиге. Здорово, что футбольная Казань растет!

Эмиль Алиев

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