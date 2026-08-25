-
Фоторепортаж
В Казанском Кремле идёт комплексная реставрация башни Сююмбике
-
Фоторепортаж
Фестиваль «Бои на горе Соколка» прошел в Верхнем Услоне
- дни рождения сегодня
-
«Клянусь в верности СССР»: в РТ осудили экстремистов из несуществующей страныЛидеры татарстанской ячейки «Граждане СССР»** выслушали приговоры за организацию экстремистского сообщества
Они пытались создать государство в государстве с собственной армией, госорганами и своими документами. Они не принимали тот факт, что страны СССР уже не существует, и именовали себя ее гражданами, отрицая всё, что связано с Российской Федерацией. Суд признал организацию экстремистской, а их самих обвинил в участии в ней.
-
-
«Давить права не имею, но о риске расскажу»: как в Татарстане борются с абортамиВрачи рассказали, по каким причинам жительницы Татарстана принимают решение прервать беременность
В Татарстане обновили региональную программу по повышению рождаемости. Один из ее главных инструментов – доабортное консультирование женщин, которые усомнились в том, нужно ли им становиться матерями. Реальные истории тех, кто передумал прерывать беременность, и врачей, которые убеждают их родить, – в материале «Татар-информа».
-
Магдеев: «Под все пожелания и хотелки нужны деньги! У нас лишних денег нет»В Челнах живут десять миллиардеров, а один из жителей владеет 30 квартирами
Челнинские налогоплательщики задолжали бюджету Татарстана 1,2 млрд рублей, из них 193 млн – городскому. При этом с начала года сумму недоимки удалось сократить на 267 млн рублей. Мэр Наиль Магдеев сегодня на аппаратном совещании потребовал усилить работу с должниками. Он подчеркнул, что деньги нужны для ремонта школ и детсадов и строительства дорог
-
Жилье, работа, здоровье: Татарстанстат вновь изучит жизнь семей республикиПо итогам прошлого наблюдения 84% татарстанских семей были довольны жильем, а главными проблемами называли дороги, транспорт и экологию
С 10 сентября по 9 октября Татарстанстат проведет новое исследование условий жизни населения. Какие проблемы выявил предыдущий опрос, что изменилось в подходах к оценке качества жизни и зачем нужны такие исследования, «Татар-информу» рассказал заместитель руководителя Татарстанстата Ильнур Тухватуллин.
-
Будет ли карнавал атаки от Артиги? Почему «Рубин» не «вывез» победу с «Балтикой»Спасения Ставера сохранили очко «Рубину»: Артига увез ничью из Калининграда
К пятому матчу «Рубина» в этом сезоне РПЛ у казанских болельщиков четко определилось: Артига ищет варианты. Некоторые изменения он внес и на эту игру с «Балтикой». Помогло ли это испанцу и кто в составе казанцев стал главным спасителем – в материале «ТИ-Спорта».
-
Во сколько обойдется 1 сентября: считаем расходы на школьника в ТатарстанеЧто входит в базовый набор первоклассника, на чем не экономят родители и как сократить расходы
Мы подсчитали стоимость одежды, канцтоваров, рюкзака и букета для начальной школы – по данным Росстата и ценам на маркетплейсах. Набор первоклассницы обойдется в 17 279 рублей, первоклассника – в 16 925 рублей. АЦ «Татар-информа» рассчитал, из чего складывается эта сумма и на чем можно сэкономить.
-
«Часто спрашивают: «А почему башня падает?»: когда Сююмбике откроют туристам
-
Трон в Шанхае: как 18-летний Алан Галлямов из Азнакаево покорил весь мир Dota 2
-
Дроны, роботы и яхты: чемпионат беспилотников РТ обещает зрелищные гонки
-
«Каждый должен знать, где укрыться»: что меняют в Нижнекамске после атак БПЛА
-
В России с 2027 года изменится порядок отзыва водительских прав по болезни
-
Топ-50 «Дзена» и лидерство по цитируемости: новые позиции «Татар-информа»
Почему Татарский пролив так называется и имеет ли он отношение к татарам
Досрочная пенсия для женщин в Татарстане: в каких случаях возможна
Эксперт Латыш рассказал, как избежать внезапной встречи с диким зверем в лесу
-
Большие перемены и каникулы: Минпросвещения обновило рекомендации для школКакие новшества Минпросвещения вводит в российских школах
Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса в 2026/27 учебном году. Ведомство советует учитывать пик умственной работоспособности школьников при составлении расписания, проводить наиболее сложные занятия в первой половине дня, ограничить продолжительность второй смены и внеурочной деятельности.
-
12 Этаж
12 Этаж
Марат Нуриев: «Нет у нас пока мощного института собственников жилья»18 августа 2026
-
Интервью с экспертом
Интервью с экспертом
«С согласия пациента»: родственникам упростят доступ в палату и к справкам22 августа 2026
-
ЛНР и Татарстан
ЛНР и Татарстан
Из Тюлячинского района Татарстана в Лисичанск доставили гуманитарный груз5 августа 2026
-
Пресс-центр
Пресс-центр
Пресс-конференция о проведении V юбилейного семейного книжного фестиваля «Тау Фест» в Казани25 августа 2026