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15:59 Гатиятулин — на встрече «Ак Барса» с Миннихановым: «Новый сезон — новый вызов»
15:59 Марченко обратился к Минниханову и преподнес подарок на ежегодной встрече
16:09 Почти 1 млрд рублей с господдержкой привлекли МСП моногородов и ОЭЗ
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15:57 К учебному году и рабочим будням: Билайн подготовил сеть в РТ к росту нагрузки
11:57 Банк ЗЕНИТ создал рабочую группу по устойчивому развитию
15:56 Гражданку Украины осудили за отслеживание военной техники в Донецке
12:15 7 000 пожилых людей вернулись домой благодаря «Пятёрочке»
15:42 В МАКС появилась функция мультиаккаунтов
12:59 Львова-Белова предложила включить в систему «Семьям рады» городские пространства
15:41 Рустам Минниханов встретился с «Ак Барсом» перед сезоном
14:34 «Смешарики» в «Пятёрочке»: 28 супергероев и призовой фонд 1,5 млн рублей
15:31 Большунов и еще семь лыжников сборной России получили визы для въезда в Италию
15:29 В Казанском ЦУМе в октябре стартует выставка проекта «Булсын»
15:24 «Ювелирно отработали»: Появилось видео удара по месту запуска ракет «Фламинго»
15:19 «Я знаю, кто это делает»: Кудашов раскрыл тайну слухов об уходе лидеров
15:11 Количество пострадавших при возгорании на Амурском ГХК выросло до 131
14:42 Музей в Азнакаево оштрафовали за проведение бесплатных экскурсий за деньги
14:40 В Совете по развитию такси рассказали, сколько служит автомобиль в парке
14:30 Работой довольны 80% татарстанцев, но лишь 25% считают ее полностью безопасной
14:22 Когогин назвал выбор поставщиков основной проблемой «КАМАЗа»
14:03 Мощи Спиридона Тримифунтского из Казани отправились в Дивеево
13:59 В Минсельхозе РФ создали оперштаб для переориентации экспорта сельхозпродукции
13:55 Дороги, транспорт и экология: Татарстанстат назвал топ проблем жителей региона
13:54 К мощам святителя Спиридона в Казани приложились более 110 тысяч человек
13:51 В Казани возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю в день смерти поэта
13:39 Гражданин Китая погиб при пожаре на Амурском ГХК
13:33 Стало известно, куда может перейти Рафаэль Леау
13:25 Жилье – во главу угла: Татарстанстат назвал главную потребность татарстанцев
13:19 Ильсур Метшин надеется, что «Новая волна» останется в Казани
12:51 Филиал Татэнерго наказали за двухмесячное отключение горячей воды в многоэтажке
12:43 В Казани открыли стелу и памятный барельеф Международного конкурса «Новая волна»
12:25 В Челнах выявили десять жителей с доходом более 1 млрд рублей за год
12:20 Детская библиотека Татарстана откроет два шатра на «Тау Фесте»
12:16 СИБУР начал прием заявок на конкурсы «Формулы хороших дел»
12:14 В Челнах один житель владеет 30 квартирами
12:10 Дмитрий Емец представит приквелы своих произведений на «Тау Фесте» в Казани
12:07 Шопен, «Сумерки» и сотни свечей: в Казани пройдет концерт для двоих
12:04 Туман ожидается в Татарстане – МЧС напомнило о мерах безопасности
11:56 Президент УНИКСа рассказал, как отметит свой юбилей
11:54 Раис Татарстана посетил отреставрированную мечеть «Раджаб» в Казани
11:49 Донцова, Емец и Гладков станут гостями книжного фестиваля «Тау Фест» в Казани
11:48 ФСБ вычислила в РТ религиозного экстремиста, призывавшего к массовым убийствам
11:42 Артур Бабич, Софи и Милана Шайн выступят в Казани на «Тау Фесте»
11:38 Песков назвал слухи о подготовке к мобилизации в России «информационными утками»
11:33 Россияне стали меньше откладывать и чаще снимать наличные
11:30 Почему Татарский пролив так называется и имеет ли он отношение к татарам
11:20 В Мурманске 30 августа отметят День Республики Татарстан
11:10 Жительницу РТ развели на 9 млн, несмотря на предупреждение сотрудников банка
10:53 В Казани стоимость «квадрата» в новостройках перестала снижаться
10:49 НСПК начнет передавать Росфинмониторингу данные о переводах СБП
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15:21 «Главное – это люди»: в Зеленодольске прошло заседание Клуба кадровиков
15:09 В Бугульме завершается первый этап благоустройства Детского парка
15:06 Минниханов с рабочей поездкой посетил Арский район Татарстана
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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14:43 В РТ обновили коммунальную и энергетическую инфраструктуры на 10,6 млрд рублей
14:08 Прием заявок на конкурс «Блогеры благоустройства 2.0» продлили до 15 сентября
13:40 Минниханов провел заседание Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»
13:21 Хедлайнером празднования Дня города в Елабуге станет Хабиб
13:17 В Казани открылась выставка прижизненных изданий Мусы Джалиля
13:00 Цветочная «Акварель» и скачки: что ждет челнинцев в День республики
12:53 Татарстанстат проведет комплексное наблюдение условий жизни населения осенью
12:51 Минниханов ознакомился с ходом уборочной кампании в Высокогорском районе
12:40 Минниханов осмотрел обновленные социальные объекты в Высокой Горе
12:06 Бугульма отметит 245-летие с Сосо Павлиашвили, парадом и салютом
11:43 Рустам Минниханов посетил Высокогорский район с рабочей поездкой
11:31 В РТ с начала года построили и модернизировали почти 700 базовых станций связи
11:13 Дебиторку обанкротившегося субподрядчика М-12 выставили на продажу
10:19 Труженице тыла и вдове участника войны Нине Ивановой из Казани – 100 лет
10:00 225 делегатов из РТ представят республику на Международном фестивале молодежи
09:15 Труженица тыла из Азнакаевского района Татарстана отмечает столетний юбилей
09:13 В РТ на 60% увеличилось количество ипотек с использованием кредитных средств
09:01 Звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова выступит на «Пастернаковских чтениях»
08:42 В Татарстане пройдет прямая линия по вопросам возврата и обмена товаров
08:41 Праздничный Майдан в Челнах посетили более 80 тыс. человек
08:19 Наиль Магдеев передал военнослужащим группировки «Север» шефскую помощь
21:21 Ринат Каримов стал новым прокурором Бугульмы
18:07 Марат Ахметов призвал развивать новые способы обучения детей родным языкам
17:21 В Нижнекамском районе диспансеризация помогла выявить более 1,3 тыс. заболеваний
17:08 В Актаныше дети своими руками сплели маскировочные сети для бойцов
16:12 Актеры Полина Кутепова и Дмитрий Захаров выступят на «Пастернаковских чтениях»
15:57 Эксперты из Татарстана оценили создание нового Дома учителя в Казани
15:36 «Волго-Вятскуправтодор» присоединился к акции «Помоги собраться в школу»
14:53 Труженица тыла Александра Дивеева из Казани отметила 95-летие
14:51 Снятый в Казани фильм «Я приду» получил две награды в Феодосии
14:34 На дороге Набережные Челны – Заинск – Альметьевск в РТ изменится схема движения
14:31 Кадровый центр «Работа России» помог запустить бизнес 170 жителям Татарстана
14:20 После победы в «ФормАРТе» Александр Попов сделал предложение возлюбленной
14:18 Еще 10 организаций могут присоединиться к проекту «Производительность труда»
14:06 Более 200 участников выступят на концерте фестиваля «Наше время – Безнең заман»
14:03 В Актанышском районе сыну участника СВО помогли подготовиться к школе
13:55 Татарстан второй год подряд стал победителем фестиваля «ФормАРТ»
13:48 Мастер из Нурлата выпустил памятную монету ко Дню Татарстана
13:29 В Бугульме поздравили с 95-летием труженицу тыла Марию Ильину
13:22 Для привлечения врачей в Нижнекамске предусмотрели 122 квартиры
11:19 В Нижнекамске число укрытий с электронными замками доведут до 27
09:54 Студотряды Татарстана вернулись с трудового сезона на Минском тракторном заводе
09:15 Беляев: в Нижнекамске разберутся с закрытыми во время угрозы укрытиями
09:05 Жители Тукаевского района передали для СВО уже 12-й автомобиль
08:44 В Нижнекамске проверили 11 хостелов, 11 гостиниц и 15 торговых центров
08:32 В Нижнекамске перед 1 сентября проверяют школы на безопасность
07:30 Госжилфонд с начала года обеспечил жильем более 2100 татарстанцев
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