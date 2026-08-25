В Мурманске 30 августа отметят День Республики Татарстан

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарское культурное общество «Якташ» проведет в Мурманске праздничное мероприятие, посвященное Дню Республики Татарстан. Оно состоится 30 августа в Доме дружбы Мурманской области, сообщили организаторы в своих соцсетях.

Праздничная программа начнется в 14:00. В рамках мероприятия пройдет концерт с участием артистов, лекция о татарах и татарской культуре и викторина с призами. Гости также смогут принять участие в создании арт-объекта и пообщаться с единомышленниками.

Завершит программу традиционное татарское чаепитие.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства внутренней политики Мурманской области.