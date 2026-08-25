Почему Татарский пролив так называется и имеет ли он отношение к татарам

Татарский пролив находится достаточно далеко от территории современного Татарстана – он отделяет остров Сахалин от материковой Евразии. Но как дальневосточный пролив стал Татарским – читайте в материале «Татар-информа».

В XVIII веке в Европе терминами «Тартария» или «Татария» обозначали малоизученные территории Азии — от районов восточнее Урала через Сибирь и Центральную Азию до земель у Тихого океана.

Для европейцев восточная часть Азии долго оставалась далёкой и малоизвестной. Название, связанное со словом «татары», постепенно стало использоваться очень широко и далеко не всегда означало именно тот народ, который сегодня мы называем татарами. В европейской традиции под «татарами» могли подразумеваться различные народы Центральной и Северной Азии, в том числе тюркские и монгольские группы.

Современное название Татарского пролива связывают с французским мореплавателем Жаном-Франсуа де Лаперузом. В 1787 году его экспедиция исследовала дальневосточные воды и прошла вдоль района между Сахалином и материком. На составленных по итогам плавания картах появилось название, соответствовавшее французскому «проливу Тартарии» — Détroit de Tartarie. В русской традиции оно со временем превратилось в привычный для нас «Татарский пролив».

Есть еще одна интересная деталь. Исторически водное пространство между Сахалином и материком называли не только Татарским проливом. На старых картах можно встретить названия «Татарский залив», «Тартарский залив» и другие варианты. Исследования истории картографии показывают, что название «Татарский пролив» окончательно закреплялось постепенно. В частности, на русских картах первой половины XIX века встречались разные варианты обозначения этого водного пространства.