Детская библиотека Татарстана откроет два шатра на «Тау Фесте»

Фото: © «Татар-информ»

Республиканская детская библиотека имени Роберта Миннуллина подготовила отдельную программу для семейного книжного фестиваля «Тау Фест», который пройдет 29 и 30 августа в казанском парке «Елмай». Для гостей откроют два тематических шатра. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала директор библиотеки Ирина Мухаметгареева.

Первый шатер станет площадкой для встреч с писателями Татарстана. В течение двух дней авторы будут рассказывать о своем творчестве, а посетители смогут задать им вопросы и получить автографы.

Второй шатер будет интерактивным и рассчитан прежде всего на дошкольников, школьников и родителей. Здесь пройдут литературные мастер-классы, квизы и другие активности, связанные с книгами.

Кроме того, специалисты библиотеки будут консультировать родителей по выбору литературы для семейного чтения.

«Для нас, для библиотек и библиотекарей, проведение семейного книжного фестиваля – это продолжение нашей работы, нашей миссии: делать книгу доступной, чтение – увлекательным, прививать любовь к книге», – отметила Мухаметгареева.

В программе библиотеки заявлены встречи с татарстанскими писателями и поэтами. Среди них – Ленар Шаехов, Лилия Гибадуллина, Галия Гайнутдинова, Рифат Салахов, Газинур Мурат и другие авторы.

Для детей подготовили литературные игры и творческие занятия. Гости смогут изготовить книжные закладки, принять участие в литературных квестах и познакомиться с тактильными книгами.

Одним из гостей станет композитор Григорий Гладков, известный в том числе как автор музыки к мультфильмам «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег» и многим другим. По словам Мухаметгареевой, мероприятия с его участием также пройдут в интерактивном формате.

«Два дня будут очень насыщенными. Приглашаем всех всей семьей», – сказала директор библиотеки.

Пятый семейный книжный фестиваль «Тау Фест» пройдет 29 и 30 августа в парке «Елмай». Вход на мероприятия свободный, но предварительно необходимо зарегистрироваться.