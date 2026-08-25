Донцова, Емец и Гладков станут гостями книжного фестиваля «Тау Фест» в Казани

Фото: © «Татар-информ»

Пятый семейный книжный фестиваль «Тау Фест» пройдет 29 и 30 августа в детском парке «Елмай» в Казани. В программу вошли более 70 мероприятий – встречи с писателями, лекции, спектакли, мастер-классы, книжная ярмарка и концерты. Главные события фестиваля на пресс-конференции в «Татар-информ» анонсировала директор Благотворительного фонда развития культуры «Счастливые истории» Елена Исламова.

Одним из главных гостей станет писательница Дарья Донцова. 29 августа на главной сцене пройдет встреча, посвященная ее творческому пути. В этот же день с читателями встретится писатель-фантаст Дмитрий Емец – автор циклов о Тане Гроттер и Мефодии Буслаеве.

Среди участников фестиваля также заявлены Андрей Усачев, Нина Дашевская, Сергей Махотин, Евгений Рудашевский и Алекс Хилл. Помимо писателей, гостями «Тау Феста» станут путешественник Евгений Ковалевский и учитель математики, популяризатор науки Петр Земсков. Ковалевский расскажет о кругосветном плавании на надувном судне и путешествии в Антарктиду, а Земсков – о математических фокусах и необычном взгляде на таблицу умножения.

Фото: © «Татар-информ»

Отдельная часть программы будет посвящена юным авторам и чтецам. Состоится финал конкурса «Лето нараспашку», а финалисты и победители Международной литературной премии «Глаголица» представят поэтический спектакль «Глаголы. Рифмы. Мысли» с участием народной артистки Татарстана Эльмиры Калимуллиной. Гостей также ждут презентации комиксов, театр марионеток и костюмированный парад литературных героев.

«Сегодня фестиваль – это не просто книжная ярмарка и лекторий, это сцена для юных талантов», – подчеркнула Исламова.

Большой блок отведен музыкальной программе. На фестивале выступит советский и российский бард и композитор Григорий Гладков. 30 августа праздничный концерт даст Казанский камерный оркестр La Primavera. Также запланирован большой концерт с участием популярных блогеров и артистов.

Книжная ярмарка объединит более 30 издательств. Они представят свои книги, а на площадках фестиваля пройдут встречи с авторами и презентации новинок.

В прошлом году «Тау Фест» посетили 31 тыс. человек. По словам Исламовой, в этом году организаторы ожидают больше гостей, поскольку программа стала масштабнее.

Фото: © «Татар-информ»

Фестиваль второй год пройдет в дни празднования Дня города и Дня Республики Татарстан. Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин отметил, что «Тау Фест» объединяет образовательную и музыкальную программы, а парк «Елмай» стал подходящей площадкой для такого формата.

«Я думаю, это один из лучших вариантов для проведения подобного мероприятия – наш парк „Елмай“. Поэтому с нетерпением жду, надеюсь, большое количество гостей и жителей нашей республики, города посетят это замечательное событие», – сказал Натфуллин.

«Тау Фест» будет работать 29 и 30 августа с 10:00 до 20:00. Торжественное открытие состоится 29 августа в 12:00. Вход на мероприятия свободный, но предварительно необходимо зарегистрироваться.